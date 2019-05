¡Su segundo triunfo! Pascal Ackermann superó al colombiano Fernando Gaviria y se llevó la Etapa 5 del Giro de Italia 2019

El alemán Pascal Ackermann (Bora) ha logrado su segunda victoria en el Giro de Italia , tras ganar hace tres días la segunda etapa, al apuntarse la quinta disputada entre Frascati y Terracina, de 140 kilómetros, una jornada marcada por la lluvia en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) conservó la maglia rosa de líder.

Ackermann siguió la rueda del colombiano Fernando Gaviria (UAE) en el esprint de Terracina y se impuso con autoridad, con un tiempo de 3h.27.05.



En la general sigue al frente Roglic con 35 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates (Mitchelton) y 39 respecto al italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), segundo y tercero respectivamente.



El holandés Tom Dumoulin se retiró en los primeros kilómetros debido a la lesión de rodilla producida en la caída de la jornada anterior.



Este jueves la sexta etapa ofrece otro maratón de kilómetros, esta vez 233 entre Cassino y San Giovanni Rotondo.



FUENTE: EFE

LA PREVIA

Giro de Italia 2019 Etapa 5 (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING TV | LIVE): sigue la carrera de ciclismo de ruta este miércoles 15 de mayo, desde las 6:45 a.m. (hora peruana). El evento será transmitido para toda latinoamerica por la señal de ESPN 3. En Colombia, además,podrá ser visto por Caracol TV. En esta quinta etapa, los latinoamericanos buscarán repetir los buenos resultados de últimos dos días: Fernando Gaviria se llevó la etapa tres mientras que la cuarta fue para Richard Carapaz. En tanto, el colombiano Miguel Ángel López se mantiene cuarto en la tabla general.

La quinta etapa del Giro de Italia se correrá en una ruta mayormente plana de 140 kilómetros, desde Frascati a Terracina, luego de la cuarta fase que fue dominada en el sprint final por el ecuatoriano Richard Carapaz y que tiene como líder general al esloveno Primoz Roglic

Giro de Italia - etapa 5: horarios de la competencia



México - 6:45 a.m.

Ecuador - 6:45 a.m.

Perú - 6:45 a.m.

Colombia - 6:45 a.m.

Bolivia - 7:45 a.m.

Chile - 7:45 a.m.

Paraguay - 7:45 a.m.

Argentina - 8:45 a.m.

Uruguay - 8:45 a.m.

España - 1:45 p.m.

Primoz Roglic (Jumbo) conservó un día más el liderato tras una etapa marcada por una numerosa caída a falta de seis kilómetros para la meta, de la que Dumoulin, ganador del Giro en 2017, fue el principal perjudicado, al cruzar la meta con un significativo retraso y con una rodilla ensangrentada.



Tras cruzar la meta y cojeando visiblemente, Dumoulin, segundo en el Giro y en el Tour el año pasado, se dirigió al autobús de su equipo antes se someterse a pruebas médicas.



"Buenas noticias. Los rayos x revelan que Tom Dumoulin no sufre fracturas", reveló poco después el Team Sunweb. Sin embargo, Dumoulin admitió que "el Giro se ha acabado" para él, al menos en lo referente a la lucha por la general.



"No ha habido fractura, lo que ya es una buena noticia, pero mi rodilla está muy hinchada. Era incapaz de pedalear con potencia en los últimos kilómetros, por lo que no sé cómo estaré mañana", añadió el holandés, que ahora se encuentra a 4:30 de Roglic.



Esa caída provocó que el pelotón estallase en varios trozos. Por delante quedó un grupo de un puñado de corredores que se disputaron la victoria parcial en los últimos metros, ligeramente en subida.



Carapaz, que la víspera había perdido casi un minuto por una caída, atacó a 600 metros de meta y aguantó por poco la remontada del australiano Caleb Ewan. El italiano Diego Ulissi fue tercero.

FUENTE: AFP

