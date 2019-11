Luego de un mes de crisis, por el retiro del apoyo económico a 147 deportistas y la renuncia de Sebastián Suito, el Instituto Peruano del Deporte ya tiene nuevo jefe. Gustavo San Martín fue presentado como flamante presidente del IPD por la ministra de Educación, Flor Pablo.

San Martín -de 46 años- dejó claro que buscará que el IPD no solo un ente rector, sino que se involucre realmente con los deportistas. Además, señaló que tendrá como objetivo a corto plazo el apoyo a los peruanos que tienen opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así lo aseguró en dialogo con Depor.

¿Cómo toma este nombramiento como presidente del IPD?

[Lo tomo] Con mucha responsabilidad, el encargo que me dan la ministra de Educación y el Presidente de la República. Estoy con las mejores intenciones de ayudar a los atletas y federaciones, apoyar a la alta competencia. Venimos de una ola muy alta con lo hecho en los Juegos Panamericanos y venimos con ese impulso a seguir trabajando.

¿Qué pasará con los 147 deportistas que fueron retirados del Programa de Apoyo al Deportista (PAD?

Primero, el PAD tiene que continuar, hay cerca de 420 atletas. Sobre los que fueron retirados. ya se está revisando caso por caso. Los que realmente fueron excluidos indebidamente tienen que ser reincorporados y con todos los beneficios que deben haber tenido, habrá otro grupo que si no le corresponde, no será.

Mencionó que está dispuesto a tener mesas de diálogos con federaciones y atletas, ¿también con los deportistas afectados que planear crear una asociación?

Sí, primero los animo a que se organicen. Voy a escucharlos siempre, pero acá hay un tema. La idea no es hacer una votación, y favorecer a una federación y quitarle a otra, sino escuchar las ideas y tomar decisiones.

¿Cuáles son sus objetivos en el cargo?

Los Juegos Olímpicos son el objetivo a largo plazo, estamos en año olímpico ya. En corto plazo, ayudar a los atletas que están buscando su clasificación (a Tokio 2020), también ir sentando bases para los Juegos de la Juventud, presentar un plan consensuado con las federaciones y atletas para mantener una línea para los dos próximos ciclos olímpicos (ocho años).

En conferencia, también mencionó algunas estrategias que tendrá este nuevo IPD, ¿cuales serán?

Son dos estrategias puntuales para la masificación del deporte: crear espacios saludables para la actividad física, en donde jóvenes y niños puedan practicar diferentes deportes. Lo otro es ejecutar los Juegos Nacionales Absolutos, para que las federaciones puedan encontrar más talentos en todas las regiones.

Estamos a menos de seis meses del cierre de pruebas en distintos deportes para Tokio 2020, ¿cómo será el apoyo para que más peruanos puedan tentar la clasificación?

El apoyo es total para los deportistas que buscan su clasificación a Tokio, he pedido la lista de ellos, de sus entrenadores y ver cuales son sus planes de preparación para Tokio. En lo que dure mi gestión mi palabra será “en qué te ayudo” para que logres tu mejor perfomance. Esa es la mejor manera de colaborar con el deporte.

Hasta el momento, hay 12 peruanos clasificados a Tokio, ¿cuántos espera que tengamos?

Nuestra proyección está alrededor de 40 para clasificar a Juegos Olímpicos de Tokio, contando a los paraatletas podríamos llegar a 60, igual dependemos de resultados. Estamos a seis meses, se ha hecho un buen trabajo en la preparación para los Panamericanos, ahora tenemos que pensar en cómo prepararlos para el futuro.

¿Cómo quiere que los deportistas vean a este nuevo IPD que preside?

No solamente al IPD, sino al sistema en general, que sientan que realmente apoyamos al deportista. No solo hablo del tema económico, sino con becas de estudios, entrenando en escenarios en altas condiciones, con los últimos avances tecnológicos. Que cuando un atleta para a competir y tenga al costado al de Brasil o Estado Unidos sepa que entrenan lo mismo. Si nosotros logramos eso, de aquí a un tiempo el talento peruano vale por sí solo.

En conferencia dijo “que no todo es medalla" a la hora de resultados...

Sí, el tema va por la mejora, la superación de uno mismo. Si un atleta busca superarse, pero no logra medalla eso no significa que no se haya esforzado, de por sí ya es satisfactorio. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando vi entrar a al delegación peruana en la inauguración de los Panamericanos, no habían ganado nada aún, pero es el orgullo de ver a tu país. Queremos eso, que la población sienta orgullo de sus deportistas y que ellos digan “estoy orgulloso de representar a mi país, que me apoyó en las mejores condiciones”. La percepción ahora es "tengo que ir por el IPD, en vez de “voy gracias al IPD”, eso hay que cambiar.

Entonces, ¿puede darse el caso de que más deportistas entren al PAD?

Recursos hay, hay que optimizarlos, porque siempre hay posibilidad de que más atletas se incorporen al PAD. El tema es ver quienes tienen la mejor proyección. El PAD no es un premio, sino un vehículo para seguir desarrollándose.

¿Que pueden esperar los deportistas y todos en general de este nuevo IPD?

La gente que espere trabajo, yo no tengo por qué salir en la foto o las cámaras, eso es para los atletas. En medida que yo salga menos, significa que estoy haciendo bien mi trabajo. No son inmediatos, es la verdad, pero que sientan que el compromiso de la institución es darles las condiciones para que logren sus mejores rendimientos.

Entrevista a Gustavo San Martín, nuevo presidente del IPD. (ideo: Depor/Edición: Franco Anaya)

