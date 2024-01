La divulgación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein causó un gran impacto en las redes sociales, ya que insinuaban la posible implicación de diversas celebridades en casos de pedofilia. Durante una entrevista en el programa de Pat McAfee, el quarterback, Aaron Rodgers mencionó que el presentador estadounidense Jimmy Kimmel podría figurar en las lista. Después de estas afirmaciones, Kimmel expresó su descontento y declaró su intención de interponer una demanda contra la estrella de la NFL.

El mariscal de campo de los New York Jets insinuó que el presentador de los Oscars está en la lista de Epstein. Ante esta seria acusación, a Kimmel no le agradó y está considerando demandar al quarterback, una destacada figura de la NFL. “Se supone que saldrá pronto (la lista), hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente espera que eso no salga a la luz…Te diré una cosa, si esa lista sale a la luz, definitivamente estaré destapando algún tipo de botella”, mencionó Aaron Rodgers durante la entrevista.

Después de la controvertida acusación, Jimmy Kimmel, visiblemente enfadado, no aceptó el comentario de Rodgers y respondió de forma decidida en redes sociales, anunciando su intención de presentar una demanda. Además, aclaró que nunca estuvo involucrado en el tema mencionado y destacó que asociar su nombre con posibles implicados sería peligroso para su familia.

“Querido imb...: para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna “lista” que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando. Usted mismo parece no poder distinguirse de la realidad. Tus palabras imprudentes ponen a mi familia en peligro. Continúa así y debatiremos más los hechos en los tribunales”, aseguró Kimmel.

Descargo de Jimy Kimmel sobre acusación. (Foto: X).





Pat McAfee le pidió disculpas a Jimmy Kimmel

Después del tenso episodio, McAfee destacó que los comentarios iniciales de Rodgers, aparentemente destinados como una “broma”, evolucionaron hacia una “acusación bastante seria”. A pesar de esta transformación, McAfee comprendía la molestia de Kimmel. “Obviamente, algunas cosas enojan mucho a la gente, especialmente cuando se trata de acusaciones tan serias. Así que nos disculpamos por ser parte de esto. No puedo esperar a escuchar lo que Aaron tiene que decir al respecto”, precisó.

Además, confiaba en que ambos podrían resolver la situación a través de una conversación en lugar de recurrir a los tribunales, como un medio para avanzar. Es necesario precisar, pero Kimmel y Rodgers han intercambiado burlas públicamente en el pasado. En marzo, el presentador hizo una broma en “Live!” sobre los comentarios de Rodgers en el programa de McAfee en ese momento, relacionados con el documento de Epstein.

¿Cuándo se publicará la lista de nombres?

El 18 de diciembre de 2023, la jueza federal Loretta Preska dictaminó que los documentos sellados de la demanda por difamación resuelta de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell de 2015 se publicarían a partir del 1 de enero de 2024.

Sin embargo, los documentos judiciales hechos públicos el 3 de enero muestran que la apertura de la entrega de los documentos se retrasó hasta el 22 de enero (la demora se aprobó para que un presunto contacto de Epstein, John Doe 107, pudiera presentar una declaración jurada detallando los riesgos de daño relacionados con la divulgación de su nombre).

El fallo del 18 de diciembre de la jueza Loretta Preska determinó que los nombres de docenas de asociados de Epstein que han sido identificados en documentos judiciales como John o Jane Doe se identificarán cuando se abran los documentos.





TE PUEDE INTERESAR