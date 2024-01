Dos segundos más y la fondista nacional no completaba el tiempo mínimo en una maratón en la que le pasó de todo. Cuatro días antes de la prueba no tenía certeza de que iba a participar, por un tema de fondos económicos, consiguió el dinero y en la pista se cayó en los primeros kilómetros. Sin embargo, sacó fuerzas e impulsada por sus dos hijas (Nayara de 12, Killay de 3) comenzó de la mejor manera el año. Depor conversó con ‘Jova’ para que dé más detalles de lo sucedido, de la complicada temporada que tuvo el año pasado, de su salud mental y el sueño de que Lima sea sede de los Panamericanos 2027.

Jovana lograste la clasificación a París 2024, ¿cómo vives este momento de arrancar bien el año en todo sentido?

Sí, hemos empezado con el pie derecho después de un año muy duro en el que prácticamente competí muy poco, no pude competir en ninguna maratón. Pero ahora sí pude en la maratón de Houston y obtuve la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Eso me llena de mucha alegría, porque ese objetivo estaba en mi mente.

¿El objetivo era buscar el podio en Houston o netamente buscar la marca mínima para París?

El objetivo era dar la marca. Fuimos por ese objetivo, que era correr bajo las 2 horas y 26 minutos y 50 segundos, y yo lo rebajé solo un segundo, yo creo que ya Diosito me ayudó y al final tuve que rematar en los últimos metros. Se dio así porque faltando 200 metros vi a una atleta, que en realidad estaba rezagada, pero yo pensaba que estaba adelante, y aceleré. Yo creo que eso ayudó a que yo pueda bajar un segundo la marca para los Juegos Olímpicos.

Tu tempo fue de 2h26m49s y la marca mínima es de 2h26m50s, ¿durante la prueba estabas viendo tus tiempos?

La verdad que esta vez corrí sin reloj, porque quería directamente enfocarme en dar la marca. Felizmente, durante la prueba habían relojes de la propia organización y yo hacía mis cálculos así. Yo en un momento pensé que se me había ido la marca, pero igual pensé en mejorar mi marca personal. En la última recta es donde empiezo a acelerar y vi a esta atleta de Etiopia relegada, traté de alcanzarla, la pasé y pensé que ya terminaría cuarta. Justamente, por el hecho de pasarla es que aceleré y y en ese segundito pude rebajar la marca.

En la maratón de Houston también sufriste una pequeña caída, ¿qué pasó?

Sí, en el kilómetro 7 me caí, no vi un rompe muelle y me caí, pero bueno como iba concentrada y con la adrenalina de la competencia no sentí ningún dolor en ese momento. Pero luego ya cuando llegué a la meta me vi toda ensangrentada, la rodilla estaba hinchada, los guantes que llevaba ya se habían roto. Recién empecé a sentir dolor cuando regrese al país.

Jovana de la Cruz también compite en 5 mil y 10 mil metros. (Julio Reaño/GEC)

Te pasó de todo en esa prueba, caerte al inicio, lograr la marca mínima por un segundo...

La verdad, sí, incluso es algo curioso, si bien la maratón estaba planificada, el pasaje lo conseguí recién cuatro días antes de la competencia. Yo ya pensaba que no iba a ir, pero conseguí el dinero y me fui. Viajé como tres días antes con escala en México y luego tuve una incidencia que había olvidado unas zapatillas, o sea, me pasó muchas cosas para esta competencia, pero siempre mantuve la calma, busqué la manera de solucionarlo y felizmente se dio el resultado que estaba buscando.

Con todo lo que comentas, es aún más rescatable tu clasificación a París 2024...

Sí, es un logro muy importante, porque el 2023 tuve muchos inconvenientes, muchos altibajos tanto físicos como emocionalmente. Me recuperaba de una lesión, venía otra y luego todo el tiempo estaba con gripe, tenía fiebre. Llegó un punto en donde ya pensaba en dejar de correr. Ya no quería, porque había llegado un punto donde estaba agotada, hablé con mi entrenador, el psicólogo, muchas otras personas y me dieron un descanso. Recién ahí pude retomar los entrenamientos, me empecé a sentir mejor y ahora ya se cumplió el objetivo. Siempre he tenido a las empresas privadas que me han estado apoyando como Lima Expresa, Nike y la Federación Peruana de Atletismo, que han estado pendiente de mí.

Hace un par de meses Mary Luz Andía declinó estar en Santiago 2023 por un tema de salud mental, tú también sufriste algo similar el año pasado, factores económicos y personales son los que terminan afectando al atleta...

Sí, sobre todo cuando uno es madre, la entiendo perfectamente a Mary Luz. Siento que tuve una depresión, pero un atleta de alto rendimiento nunca quiere aceptarlo. Uno lo siente como flojera, pero cuando uno se da cuenta que no quiere levantarse, no quiere ir a entrenar, no quiere hacer nada, a mí me dolía el cuerpo, me dolía la pierna, yo no entendía qué pasaba. Felizmente, ver a mis niñas me dio fuerza, ellas estuvieron todo el tiempo ahí pendiente y eso me ayudó. Fui al psicólogo, hablé con el entrenador y me ayudó mucho. Tengo una niña de 12 y otra de tres, la mayor ya está en una etapa diferente y todas esas cosas como mamá afectan. Uno como atleta de alto rendimiento tiene que dejar a su familia, perderse muchos momentos, yo creo que eso es lo que más afecta. Quería dejar el deporte y ser solo mamá, pero afortunadamente pude sobrellevarlo. Ahora estoy encaminada y ya me está volviendo a gustar el correr.

Con el boleto a París, ¿qué se te viene ahora?

Voy a correr otra competencia en Estados Unidos, pero en pista atlética, porque me gusta mucho también. Luego planeo correr una media maratón antes de los Juegos Olímpicos, pero sí quiero competir un poco más porque con todas estas lesiones me he pasado casi un año teniendo solo una competencia, eso no es bueno.

Hace poco surgió una iniciativa de postular a Lima como sede de los Panamericanos 2027, ¿cómo ves esta idea?

La verdad sería magnífico, hablando también en el ámbito personal, yo cuando escuché esa noticia dije ‘esto ya Diosito lo está mandando para mí’, porque una cosa es ser medallista en casa, competir y todo eso, cosa que ya no lo viví en Lima 2019, pero ya hablando para todos, la verdad nos beneficiaría mucho, porque después de Lima 2019, la cultura deportiva ha crecido de alguna manera en el país. Ahora, hay muchos deportes que se conocen más, el apoyo también se ha incrementado, y eso con otros Juegos Panamericanos serían aún mejor, y eso nos beneficia al final a todos los peruanos. Sería un sueño hecho realidad, yo aportaré en lo que pueda para que se pueda realizar eso, mientras tanto voy a tener que seguir preparándome.





