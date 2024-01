El hecho de haberse ‘reconciliado’ con la directiva, volver a sentirse valorado por el club y reencontrarse con grandes compañeros como Edison Flores y Andy Polo fueron claves para su decisión de tener una segunda etapa en la ‘U’. Y es que un episodio en 2018 desencadenó esa ‘ruptura’ del jugador con el club, cuando al inicio de esa temporada a Gonzales la dirigencia de aquella época no le permitió entrenar por ese tiempo. Manuel Barreto, actual gerente crema, tuvo que explicarle al volante que aquellas personas que no le dieron valor ya no están más.

El buscarlo para el centenario fue prueba de ello, del valor que representa que regrese a la ‘U’, por lo que eso terminó convenciendo a Gonzales de que acabe su contrato en buenos términos con Al-Adalah. ‘Canchita’ tendrá su segunda etapa como crema en un momento importante: en el año del centenario y como el equipo campeón del torneo local. No solo eso, también con la opción de ser visto no solo por Jorge Fossati, sino de mostrarse en la Copa Libertadores.

Edison Flores y Christofer Gonzales durante su primera etapa en Universitario. (Foto: GEC)

¿Cómo le fue a ‘Canchita’ en la ‘U’?

Gonzales tendrá su segunda etapa en la ‘U’ luego de su primera aventura crema, que arrancó un año antes de su debut profesional en 2012 hasta mediados del 2015. En 2011, integró el plantel de menores que logró el título de la Copa Libertadores Sub 20, junto a otros compañeros con los que ahora se reencontrará, como Andy Polo y Edison Flores. Tras ello, ‘Canchita’ fue promovido la primer equipo al año siguiente, haciendo su debut oficial como profesional el 19 de febrero ante Inti Gas (ahora Ayacucho FC), de la mano de Carlos Silvestri.

Con la llegada de ‘Chemo’ del Solar, ‘Canchita’ siguió teniendo minutos en ese de 2012, para luego dejar de ser considerado en el primer equipo. Ya para el 2013 pudo marcar su primer gol con la ‘U’ el 9 de febrero ante la César Vallejo. Y a diferencia de la pasada temporada, Ángel Comizzo sí le dio mayor confianza y protagonismo, tal es así que Gonzales fue pieza clave de esa recordada campaña que acabó con el título 26.

Para el 2014, ya sin Comizzo y con la vuelta de ‘Chemo’ al banquillo, ‘Canchita’ mantuvo la regularidad y el 27 de marzo anotó su primer gol internacional ante The Strongest por la Copa Libertadores. Alternó en el primer equipo junto con el plantel de reservas, dado la importancia de salir campeón en dicho torneo. Aunque para esas fechas su nombre era voceado en otras ligas, como la mexicana, se terminó quedando ese año.

Ya en 2015, Gonzales no terminó la campaña con la ‘U’ al ser fichado por Colo Colo. Se fue de la crema con un título de la Libertadores Sub 20 y otro nacional en 2013. En el año del centenario, buscará la gloria.

Números de ‘Canchita’ en Universitario Partidos Minutos Goles Asistencias 2012 14 660′ - 1 2013 42 3545′ 6 5 2014 33 2563′ 10 3 2015 13 855′ 1 2 TOTAL 102 7623′ 17 11





