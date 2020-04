En marzo de este año, el Comité Olímpico Internacional reveló que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no se podrían disputar este año por la pandemia mundial de coronavirus. Se acordó que tengan lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto del próximo año; sin embargo, existirían cambios debido al gran golpe ecconómico que generó la enfermedad.

Las fechas no serían lo único que serían modificadas. El plano económicos no termina de cuadrar y preocupa a los organizadores. Las cifras por las ingentes pérdidas que ha puesto el renunciar a que el evento se desarrrolle este año y como estaba previsto.

En este sentido, el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, ha sorprendido con su propuesta de que la ceremonia de clausura de los J.J.O.O. y la apertura de los Paralímpicos queden eliminados para reducir gastos, según dijo en una entrevista difundida este martes.

En conversación con el diario ‘Nikkan Sports’, Mori señaló que no cabee otro posible apalazamiento más allá del 2021 y que, en caso de que no se celebren este año, no habría otras solución que cancelarlos como ya ocurrió en el lejando pasado durante las dos Guerras MUndiales.

La propuesta de Mori es celebrar una ceremonia de apertura general al inicio de los Juegos, y otra ceremonia de clasura, también general, al final de los Paralímpicos, que acabarán el 5 de septiembre de ese año.

“Espero que todos los implicados se den cuenta de que el retraso hasta 2021 es el primero en la historia de las Olimpiadas”, recordó Mori, que aseguró no saber cuál será el coste económico adicional provocado por este aplazamiento.

