Luego de 19 días de competencias, sumado a los dos días previos que hubo acción antes de la inauguración, París 2024 llegó a su fin con un sinfín de emociones, momentos que pasaron a la historia, récords batidos y -de nuestro lado- una medalla olímpica luego de 32 años. Estados Unidos acabó liderando el medallero en una ajustada lucha con China por el primer lugar, en donde la última prueba del último día de evento definió todo para alegría del país norteamericano. El básquet femenino le dio la victoria al ‘Team USA’ luego de vencer al anfitrión Francia y sumar su oro 40 con el que igualó a la delegación asiática, pero, claro, al tener más preseas de plata y bronce, en su total, terminó subiendo a la cima de la clasificación.

De las últimas ocho ediciones olímpicas, Estados Unidos lideró siete de ellas (la única que cedió su trono a China fue en Beijing 2008). Y más allá de la disputa por la cima entre ambas potencias, estos Juegos Olímpicos pasarán a la historia por haber dejado distintas postales, desde el ‘nacimiento del nuevo Michael Phelps’, la reverencia de Simone Biles -considerada al mejor gimnasta de los todos tiempos- a su rival; el nuevo récord olímpico en maratón femenina en los pies Sifan Hassan, la peculiar forma de disparar del turco Yusif Dikec, el bronce de Stefano Peschiera para volver hacer vibrar a todo un país, entre otras escenas.

Top 5 Medallero Final París 2024 Oro Plata Bronce Total 1. Estados Unidos 40 44 42 126 2. China 40 27 24 91 3. Japón 20 12 13 45 4. Australia 18 19 16 53 5. Francia 16 26 22 64

Los nuevos récords olímpicos

Ocho deportes en los Juegos Olímpicos vieron caer sus récords para ser reemplazados por nuevos tiempos. En natación, se consiguieron 13 récords olímpicos, en donde resaltan sobre manera la actuación del francés León Marchand, considerado el ‘nuevo Phelps’. El nadador local volvió a hacer historia en París 2024 al ganar su cuarta medalla de oro frente a su gente. En los 200 metros combinado, el profesional hizo un tiempo de 1:54.06 superando la marca del ‘Tiburón de Baltimore’ (1:54.23) que databa de hace 16 años, en Beijing 2008.

El francés se adjudicó tres récords olímpicos más en París 2024, en 200 pecho (2:05.85), 200 mariposa (1:51.21) y 400 combinados (4:02.95). El chino Zhanle Pan también sorprendió al superar la marca de Caeleb Dressel de Tokio 2020 en los 100 metros libres al cronometrar 46.92,10, 10 centésimas menos que el tiempo superado. La estadounidense Gretchen Walsh marcó un tiempo de 55.38 segundos en los 100 mariposa. La canadiense Summer McIntosh de 17 años impuso un nuevo tiempo en los 200 mariposa (2:03.03) y 200 combinados (2:06.56)

Los otros récords olímpicos lo consiguieron el irlandés Daniel Wiffen en 800 libre (7:38.19), la australiana Mollie O’Callaghan en los 200 libre (1:53.27), la estadounidense Katie Ledecky en los 1500 (15:30.02) y las postas del equipo australiano de los 4x100 (3:28.92) y 4x200 (7:38.08). En tiro con arco, Corea del Sur registró dos marcas olímpicas, en la prueba mixta, consiguió la suma de 2.046 puntos y, en la final femenina, Lim Sihyeon acumuló 680 unidades dejando de lado la puntuación de su compañero An San de Tokio 2020.

En tiro deportivo, se marcó un nuevo récord olímpico. Adriana Ruano, de Guatemala, logró la de oro en fosa femenina con 43 aciertos, dejando de lado lo hecho por la eslovaca Zuzana Rehac tres años antes. En halterofilia, el récord olímpico en la categoría femenina de 59 kilos se rompió cuatro veces el mismo día. La china Shifang Luo terminó estableciendo el récord al levantar 107 kilos.

La china Hou Zhihui, por su parte, marcó un nuevo récord olímpico en los 49 kilos, la estadounidense Olivia Reeves, en 71 kilos, y la noruega Solfrid Koanda, en 81 kilos. En la rama masculina, el búlgaro Karlos May Nasar lo consiguió en 89 kilos. En pentatlón moderno, un nuevo récord olímpico en la prueba individual masculina gracias al egipcio Ahmed Elgendy. En piragüismo, tres récords: el checo Martin Fuksa, en C1-1000 metros masculino, Tom Green y Jean Van der Westhuyzen, en K2-500 metros y Xu Shinxiao y Sun Mengya, en C2-500 femenino.

En ciclismo de pista, tres más: el equipo femenino de Gran Bretaña con un récord mundial y olímpico en la prueba de velocidad por equipos, el equipo de Países Bajos en la misma prueba masculina y el trío australiano en la persecución por equipos en pista. Por su parte, en atletismo, cayeron diferentes marcas, desde pruebas indoor hasta outdoor. Armand Duplantis volvió a hacer historia en salto con garrocha al superar el récord olímpico impuesto en 2016 y luego implantar un nuevo récord -también mundial- de 6.25 metros.

En tanto, Kaylyn Brown, Bryce Deadmon, Shamier Khalia Little y Vernon Norwood, de Estados Unidos, lograron el récord olímpico y el récord mundial en 4x400 mixtos. Asimismo, Rai Benjamin, Bryce Deadmon, Vernon Norwood y Christopher Bailey impusieron un récord olímpico de 4x400 m masculino. Joshua Cheptegei consiguió el récord olímpico en 10 mil metros; Winfred Yavi, en 3 mil metros con obstáculos; la dominicana Marileidy Paulino, en 400 metros; Cole Hocker en los 1500 masculinos; Stona Roje, en lanzamiento de disco.

En la rama masculina de lanzamiento de disco, el paquistaní Arshad Nadeem también hizo historia con su récord olímpico, lo mismo que Sydney McLaughlin en 400 metros vallas femenino. En tanto, en las pruebas de fondismo: Tamirat Tola hizo historia en la maratón masculina (2h06m26s) y Sifan Hassan de Países Bajos en la rama femenina (2h22m55s). Justamente, la neerlandesa ya había sumado dos medallas en 10 mil metros y 5 mil metros y con los 42 km emuló lo hecho por la leyenda Emil Zatopek, quien en Helsinki 1952 se llevó esas tres pruebas.

Una medalla histórica

La medalla de bronce de Stefano Peschiera marcará un antes y un después del ‘Team Perú'; dejó atrás la sequía de 32 años, antes de la que sumó en París 2024, la última vez que Perú se subió a un podio olímpico fue en Barcelona 1992, gracias al tirador Juan Giha. Ahora, con el tercer puesto del velerista nacional en dinghy masculino podemos decir que la participación peruana en París 2024 fue la quinta mejor en nuestra historia, solo superado por las ediciones en las que ganamos medalla (Londres 1948, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992).

Sin embargo, en París 2024, la delegación nacional no solo celebró el bronce de Peschiera, sino también diplomas olímpicos, distinción que se les da a los ocho mejores de cada prueba. Con ello, el ‘Team Perú' se llevó seis diplomas, superando los cuatro de Tokio 2020 y México 1968. Para resaltar la actuación del equipo, desde Barcelona 1992 hasta antes del inicio de París 2024, solo teníamos nueve diplomas olímpicos, en la capital francesa sumamos seis, tan solo en una misma edición.

Los diplomas olímpicos de Perú en París 2024 Deporte Posición Stefano Peschiera Vela 3° María Belén Bazo Vela 4° Alonso Correa Surf 4° Kimberly García & César Rodríguez Atletismo 4° Nicolás Pacheco TIro 6° Evelyn Inga Atletismo 8°

Momentos anecdóticos

Tiradora coreana se desmayó

Entre varios de los momentos virales de París 2024, está el de la tiradora surcoreana Kim Ye-Ji, quien ganó la medalla de plata en 10 metros pistola de aire comprimido. La astiática fue furor en redes sociales por su particular estilo de competir, su vestimenta e implementos de alta tecnología, para muchos internautas la atleta era sacada de una película de acción. Sin embargo, después de su furor y acabada su partcipación en los Juegos Olímpicos, sufrió un colapso durante una confrencia de prensa que brindo en el país surcoreano. Según la agencia Yonhap, la deportista de 31 años sufrió un pico de estrés por la ‘fatiga acumulada’ y se recompuso en diez minutos.

La actitud de la tiradora surcoreana Kim Yeji se ha vuelto en viral. Y se fue de París 2024 con una medalla de plata en el bolsillo.

El ‘John Wick turco’

Yusuf Dikec fue tendencia en redes por su estilo relajado a la hora de competir y su peculiar pose a la hora de disparar en la prueba de pistola de aire 10 metros mixto. El turco de 51 años participó de los Juegos con una mano en el bosillo, sin los típicos accesorios de sus rivales (sin protección ocular ni auditiva) y una actitud casual, lo que capturó la atención de todos. Su imagen disparando, su vestimenta y su mirada fue comparada en redes como la de un ‘tipo común’ y hasta la cuenta oficial de la saga de’ John Wick’ abaló la idea de tenerlo.

En un acto inusual, el tirador turco Yusuf Dikec logró la medalla de plata en pistola de aire sin utilizar ninguna ayuda especializada, como lo hacen los otros tiradores. "Soy un tirador nato", dijo.

Reverencia de la ‘Diosa’

Rebeca Andrade ganó la medalla de oro en la prueba de suelo en gimnasia y, para ello, tuvo que vencer a la estadounidense Simone Biles; considerada la mejor gimnasta de toda la historia, y Jordan Chiles. La brasileña derrotó por primera vez a Biles y la norteamericana junto con su compañero no tuvieron mejor idea que hacerle una reverencia a la ganadora en señal de respeto, admiración y compañerismo.

Simone Biles y Jordan Chiles se inclinan ante el talento de la brasileña Rebeca Andrade.

Oferta inusual

El atleta francés Anthony Ammirati sufrió un insólito contratiempo durante su prueba de salto, luego de no pasar a la definicón en París 2024 al no superear la marca de los 5.07 metros: sus genitales chocaron con la barra trasversan e hicieron que la derribara. Si bien el saltador no se fue de los Juegos con los mejores ánimos, el atelta recibió una oferta de 250 mil euros de la plataforma para adultos CamSoda. “Estoy realmente sorprendido por la atención que ha recibido este incidente. Mi enfoque sigue siendo competir al más alto nivel, pero esta oferta económica es sin duda algo que tendré que considerar cuidadosamente”, declaró el deportista de 21 años.

Anthony Ammirati fue eliminado en salto con pértiga en París 2024, pero recibió una inusual oferta laboral. (AP)

Puntaje (casi) perfecto

Gabriel Medina se llevó la de bronce en surf, luego de un reñido heat con Alonso Correa, en el que una ola terminó siendo cuestionada por la prioridad hacia el brasileño y que a la postre le daría la ventaja y posterior presea. Sin embargo, el tres veces campeón mundial regaló tambíen la imagen más espectacular en el mar. En el duelo previo ante el japonés Kanoa Igarashi, lo venció con una ola casi perfecta de 9.9 puntos (de un máximo de 10), la que es hasta el momento la puntuación más alta en la historia del surf como deporte olímpico.

Otra imagen que le dio la vuelta al mundo: el surfista brasileño Gabriel Medina vuela por los aires en una de las pruebas de clasificación.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR