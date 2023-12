¡Lo celebra todo el país! Kimberly García, la destacada atleta peruana, alcanzó el título de campeona en el World Athletics Race Walking Tour 2022-2023, compartiendo este logro con el brasileño Caio Bonfim. Esta distinción se materializó gracias a la acumulación de puntos derivados de su participación en diversas competiciones a lo largo de la temporada, abordando distancias que oscilaron entre los 10 km y los 50 km.

La atleta nacional alcanzó este destacado logro acumulando 4,092 puntos a través de sus tres actuaciones más destacadas en la serie del ranking internacional. Es necesario precisar que ya había sido campeona mundial en dos ocasiones durante el año pasado. Su éxito incluyó triunfos en los 35 km en Dudince y los 20 km en Varsovia, donde estableció un récord mundial en la primera competencia, y tuvo un rendimiento destacado en La Coruña y Budapest, logrando la mejor marca nacional.

“García, la dos veces campeona del mundo en 2022, comenzó su año con una explosión, ganando los 35 km en Dudince en un récord mundial de 2:37:44. Un mes después, salió victoriosa en más de 20 km en Varsovia, y luego terminó justo fuera del podio en Río Maior un par de semanas después”, agregó World Athletics.

En junio, la marchista peruana se impuso en los 20 km en La Coruña con un récord nacional de 1:26:40. En el Campeonato Mundial de Budapest, García quedó en cuarto lugar en los 20 km y se llevó la medalla de plata en los 35 km, contribuyendo así a su puntaje en el World Race Walking Tour.

La temporada 2023-2024 del World Race Walking Tour iniciará el 17 de diciembre en Dublín, marcando el comienzo de la competición con la presencia de destacados atletas como Karlstrom. Cabe destacar que este evento también incluirá la realización de la primera maratón de relevos mixtos de marcha en Europa.





Top mundial de atletismo mujeres

Posición Atleta Puntos País 1° Kimberly García Perú 4092 2° Alegna González México 3881 3° Jemima Montag Australia 3864 4° Antigoni Ntrismpioti Grecia 3847 5° Glenda Morejon Ecuador 3746





Top mundial de atletismo hombres

Posición Atleta Puntos País 1° Caio Bonfim Brasil 40752 2° Perseus Karlstrom Suecia 40323 3° Brian Pintado Ecuador 40084 4° Declan Tinga Australia 38905 5° Christopher Linke Alemania 3886





Kimberly García: Perú necesita un Ministerio del Deporte

“El apoyo actual a los deportistas peruanos no es suficiente. Nosotros buscamos medallas olímpicas, medallas mundiales, por lo que un Ministerio del Deporte nos beneficiaria bastante, tendríamos un respaldo mayor”, sostuvo Kimberly García, medallista de oro en marcha atlética en los últimos Panamericanos de Santiago 2023.

García aseguró que actualmente “hay cosas que no están funcionando en el deporte peruano” y que los deportistas no pueden recurrir a un ente mayor porque simplemente no existe. “Como ya existe en países como Ecuador, Colombia o Chile, en nuestro país se hace necesario también un Ministerio del Deporte”, añadió.

Estas declaraciones las brindó durante la bienvenida que le dio la comunidad de la Universidad Continental, donde estudia Administración de Negocios. Llegó acompañada de su compañero César Rodríguez, dupla con la que obtuvo la medalla de oro en marcha atlética con relevos en Santiago 2023.

Kimberly García reiteró su preocupación por los estímulos que el Estado viene dando a los deportistas de alta competencia que logran medallas para el Perú. “Es una alegría que nuestros compañeros que acaban de ganar medallas vayan a tener sus departamentos en la Villa Deportiva, pero ¿cuál será el estímulo para quienes hemos sumado más medallas a las ya logradas?”, sostuvo esperando tener una respuesta en los próximos días.





