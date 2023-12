Aunque hasta hace unas semanas solo era una posibilidad lejana, hace un par de días se confirmó que existe un interés real por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de contar con Jorge Fossati como director técnico de la Selección Peruana, en reemplazo de Juan Reynoso. Este último ya tiene conocimiento que no seguirá más en el cargo y solo restan días para que lleguen a un acuerdo desde lo legal para romper el vínculo. En ese sentido, el actual entrenador de Universitario de Deportes conversó con Polideportivo y se mostró agradecido de que se hayan fijado en él para tremendo reto: sacar a la ‘Blanquirroja’ del fondo de las Eliminatorias 2026.

En un primer momento de la entrevista, el uruguayo explicó cómo se enteró que desde la FPF estaban interesados en su persona, y a su vez aclaró que recién estaría abierto a dialogar cuando se finiquite el contrato con Juan Reynoso, algo que se daría recién este lunes. “Hace un par de días me comunicaron que se iban a comunicar de la Federación conmigo y bueno. Yo hablé abiertamente pensando que el tema del técnico (Juan Reynoso) estaba solucionado, pero ayer (sábado) me entero que el lunes firmarían la recisión”, reveló en el programa de Teledoce.

En esa misma línea, Jorge Fossati agradeció la consideración que tienen por su trabajo, especialmente porque lleva un año dirigiendo en el Perú y hay referencias sobre lo que puede hacer al mando de un equipo. Eso sí, dejó en claro que no quiere caer en el facilismo de declarar que se siente honrado solo porque sí, pues no lo considera ético para un profesional.

“Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé; pero valoro mucho mas si te llaman de un lugar de donde te conocen; o que estás trabajando o trabajaste antes. Después, no quiero caer, en donde siempre pensé que no es ético, de estar con eso de ‘sería un honor, un orgullo si me llamaran’”, sostuvo.

Por otro lado, el estratega de 71 años fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Universitario y la Selección Peruana a la vez, algo similar a lo que viene haciendo Fernando Diniz con Fluminense y Brasil en las Eliminatorias. El DT ‘crema’ explicó que una situación así no es sencilla para nadie, por los calendarios y la carga laboral para su comando técnico.

“A mí me parece en principio que no. Tenés que ver las dos cosas, los calendarios, qué hago, cuando estoy acá quién se encarga de aquello. Por ahí un técnico cualquiera puede estar en dos lados, no sería la primera vez, ya ha pasado en el mundo, pero el técnico puede estar para allá y para acá. Tendría que tener los equipos de trabajos fuertes”, apuntó.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario por todo el 2024.





El camino para el diálogo con la FPF

Jorge Fossati aclaró en dicha entrevista que su contrato con Universitario vence en diciembre de 2024. Asimismo, lejos de extender la novela con la Selección Peruana y aumentar las especulaciones, remarcó que estará abierto a escuchar cualquier propuesta cuando se resuelva la situación de Juan Reynoso. “Ese es el camino, que se decidan las cosas y solo ahí comenzar a hablar de este tema, en el caso de que sigan queriendo hablar”, puntualizó.





