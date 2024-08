Con un lamento notorio, Kimberly García contó detalles de lo que fue su participación en la competencia de Marcha Atlética de los Juegos Olímpicos París 2024. La peruana quedó en puesto 16 con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 10 segundos. Los ojos del mundo estaban enfocados en la performance que realizaría en la Plaza del Trocadero de Francia, teniendo en cuenta sus antecedentes en la disciplina (primer lugar en el ránking mundial); sin embargo, el resultado no fue el más esperado. A raíz de la situación, la atleta peruana se pronunció.

“La verdad es que fue un día duro para mí. Tenía expectativas altas y reales, estaba en la mejor forma deportiva de toda mi vida. Bien física y psicológicamente, pero hay cosas que uno no puede controlar y escapan de tus manos. Hoy fue el caso que no me sentí bien. Trataba de buscar buenas sensaciones, pero no las encontré. Tuve problemas del estómago donde no pude hacer nada”, contó para el Comité Olímpico del Perú (COP).

Además, agregó: “Pensé que hoy iba a ser un día bueno para mí porque tenía los ánimos y estaba motivada de hacer bien las cosas. Venía entrenando y preparándome muy duro. Las cosas pasan por algo. Ahora estamos viendo de analizar ciertas cosas para poder entrar con fuerza al 7 de agosto en relevo mixto, con mi compañero César”.

García comenzó bien la competencia de 20 km. La peruana tuvo la oportunidad de superar a la china Jiayu Yang en algunos tramos; sin embargo, todo cambió para el km11: pasó la línea en la undécima posición y poco a poco fue perdiendo terreno. Sus tiempos fueron agrandándose y con ello la preocupación de todos. Mientras Evelyn Inga y Mary Luz Andía empezaban a crecer, ‘Kimy’ ha disminuir y el miedo de una posible lesión o algún molestar inundaba a todos.

Descartadas las dolencias físicas, Kimberly García se prepara para el miércoles 7 de agosto a las 12:30 am (horario de Perú), en la misma Plaza del Trocadero a los pies de la Torre Eiffel, donde competirá en la marcha atlética de relevos mixtos. Esta disciplina hará su debut en unos Juegos Olímpicos para sustituir a la prueba de 50 km, aquí participará junto a César Rodríguez.

Por último, agradeció al pueblo peruano que alentó desde todos los frentes: “Agradecer al país que estuvo a la expectativa de mi competencia. Obviamente querían otros resultados, al igual que yo. Así es el deporte, uno quiere y suceden estas cosas. Es super doloroso y uno tiene que aprender a levantarse, a pesar que duela mucho”.

¿Cómo quedaron los peruanos en la marcha atlética?

Además de Kimberly, Evelyn Inga y Mary Luz Andía compitieron en la prueba femenina de marcha. Si bien toda la expectativa peruana estaba sobre ‘Kimy’, las otras dos exponentes destacaron sobre manera. Evelyn con un merecido octavo lugar (1h28m16s) y con ello el segundo diploma olímpico para el ‘Team Perú’ en estos Juegos Olímpicos de París; mientras que la atleta cusqueña ocupó la casilla 12 (1h29m24s).

En tanto, en la rama masculina, César Rodríguez no pudo completar la prueba y se vio obligado a abandonar la competencia cerca del kilómetro 15. Por su parte, Luis Henry Campos se pudo cobrar revancha de hace ocho años y completó la prueba en el puesto 26 (1h22m0s).

Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia, Perú ha logrado ganar cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam ganó la medalla de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no ha vuelto a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas ellas de plata y conseguidas de forma consecutiva. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet.





