Lo bonito de los Juegos Olímpicos es la exposición que puedan tener nuestros representantes. Ocurrió en Tokio 2020 con la grata aparición de Ángelo Caro en el skate y esta vez esa misma sensación la está viviendo Alonso Correa, reconocido dentro del mundo del surf, y hoy en día ya tendencia nacional en redes sociales. ‘Foncho’, como le dicen, pasa por un momento soñado: avanzó a cuartos de final en París 2024, asegurando así el primer diploma olímpico para el ‘Team Perú', todo esto en su primera experiencia olímpica.

El tablista nacional, de 26 años, viene aprovechando al máximo su nivel y las condiciones del mar en la playa de Teahupo’o en Tahiti, isla de la Polinesia Francesa. Que supere en primera ronda al japonés Kanoa Igarashi (medallista de plata en Tokio 2020) y al brasileño Felipe Toledo (bicampeón mundial de surf) ya presagiaba lo que podía ser su competencia. Correa entraba al mar con una serenidad como si fuera un local más y prácticamente lo era: viajó un mes antes para familiarizarse con las olas, se preparó mentalmente con un psicólogo deportivo de su federación y los resultados están dando sus frutos.

La preparación de Correa no fue exagerada, un mes como mínimo para conocer las olas, las condiciones y todos los factores, como estar consciente de que las olas quedan cerca a un colosal arrecife poco profundo y una caída sobre esas estructuras minerales puede ser mortal. Se llevó consigo 12 tablas, financiadas por él mismo, para afrontar una de las olas más peligrosas del mundo como las de Tahiti, el primer día de entrenamiento se le partió una. Ahora, está a la espera de la luz verde para volver a entrar al mar y disputar los cuartos de final, ya sea este miércoles o jueves, ante el nipón Reo Inaba (a falta de confirmación por la organización, debido al mal tiempo).

Tener un estilo agresivo frente a una de las olas más bravas del planeta le queda perfecto a Alonso. La lectura que tiene sobre las olas y los tubos por lo que logra pasar engrandecen mucho más su momento y lo perfilan como gran candidato, ya que no todos están acostumbrados a olas grandes. “Yo no estoy enfocado en ver los reportes [del mar]. El día que me toque, vamos a ir a lo que venga, buscar olas para sacar un buen puntaje”, dijo ‘Foncho’ en diálogo con Surf Place Perú.

Inicios y logros de Alonso Correa

Como muchos tablistas nacionales, cuya relación con el mar comienza desde niño, la de Alonso no fue la excepción. A los siete años, y gracias a su padre Augusto, surfeó por primera vez junto a su hermano Sebastián. La conexión fue al instante y desde ese momento ‘Foncho’ no se separó de la tabla. A los 12 ya daba muestras de su personalidad y estilo, compitió en un torneo nacional Sub 12 en Huanchaco, se proclamó campeón nacional de su categoría y en ese mismo torneo compitió la Sub 16 contra chicos más grandes y llegó hasta la final (quedó tercero).

A los 18 años, Alonso logró el segundo lugar en el ISA World Junior realizado en Portugal, donde consiguió la mejor puntuación del evento (16.33, en semifinales). El año pasado, se coronó campeón en el ISA World Surfing Games en El Salvador, como parte del equipo peruano; este año logró el boleto a París 2024 al quedar entre los seis mejores del ISA de Puerto Rico. Actualmente, compite en los Qualifying Series de la World Surfing League y se encuentra en el puesto 19 del ranking.

Sus números en Qualifying Series 2024/25 Puesto Puntos Billabong Señoritas Open Pro 1° 1000 Layback Pro Floripa 33° 200 Circuito Banco do Brasil Surf - Torres 13° 295 Saquarema Surf Festival 13° 1440 Circuito Banco do Brasil Surf - Praia do Frances 25° 400

Los que lo conocen a Alonso Correa

Depor conversó con tres tablistas nacionales para hablar sobre Alonso Correa: Tomas y Miguel Tudela y Mafer Reyes, los tres surfistas profesionales. Los hermanos Tudela conocen desde niño a ‘Foncho’. “Con Alonso nos conocemos desde los siete años, o menos. Es uno de mis mejores amigos y lo admiro mucho. tiene un estilo súper fuerte y domina muy bien las olas de peso”, dijo Tomás. Sobre las olas de Tahiti y las características del surfing de ‘Foncho’, comentó lo siguiente: “Las olas son una de las más temidas, no son aptas para personas que no sean profesionales. Alonso y Teahupo’o se llevan muy bien, es como si hubiese crecido ahí, él es una máquina en todo tipo de olas, como tiene el surfing pesado, eso le facilita correr esas olas”.

En esa misma línea, Miguel Tudela alabó el surfing de Alonso y lo importante que es que su estilo calce perfecto al tipo de mar en Tahiti. “Destaca por su surfing agresivo y aguerrido. Allá las olas son poderosas, tubulares, son bastante agresivas y está el coral que hace que sea una ola bien peligrosa. Alonso es experto en ese tipo de olas, es uno de los mejores tuberos del mundo, está en su salsa y tiene para avanzar mucho más”, comentó el también olímpico en Tokio 2020.

Por su parte, Mafer Reyes, representante en tabla larga (longboard), contó un momento en la vida de Alonso Correa y cómo está ahora se la recompensa. “En 2019, él estaba compitiendo en el circuito profesional de la WSL, estaba cerca de entrar al Tour Mundial, pero se venían los Panamericanos y dejó de competir en la WSL para ponerse la camiseta, buscar un lugar en la selección y el cupo a Tokio 2020. Lamentablemente, no lo logró, pero por algo pasan las cosas y ahora la vida se lo está recompensando”, reveló la medallista de oro en Santiago 2023.

Sobre el duelo ante el nipón Reo Inaba en cuartos de final, los tres concuerdan que Alonso parte con ligera ventaja por su actual nivel en París 2024. “Reo es un gran competidor, pero por cómo es el escenario, Alonso tiene la ventaja, tiene todo para ganar el campeonato; ya lo demostró”, aseguró Tomás Tudela. Lo secundó su hermano Miguel: “Será un gran duelo, pero estoy seguro que Alonso tiene la ventaja por su nivel de surfing, porque está más conectado”. Mafer no se quedó atrás: “Alonso tiene un alto porcentaje de ganar, tiene que encontrar esas buenas olas, los tubos le favorecen más [a Alonso]”, finalizó. Vamos, Perú.





