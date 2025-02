La temporada de verano continúa y este viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo se disputa la segunda fecha de la Copa Yutong del Circuito de Surf Olasperú. Tras el éxito en la jornada inaugural en Playa Norte del distrito de San Bartolo, el turno es ahora para Punta Roquitas en Miraflores.

Organizado por la escuela de tabla Olasperú, fundada hace 33 años por el reconocido tablista Roberto ‘Muelas’ Meza, la Copa Yutong reúne a los mejores deportistas juveniles de la actualidad y al futuro del surf peruano. El circuito recibe a las categorías Open y las Sub 10, 12, 14 y 16 y podrá ser visto además en vivo a través de la web oficial olasperu.pe y YouTube.

La Copa Yutong repartirá unos S/.50,000 entre dinero y premios para los mejores de las tres fechas. La recompensa mayor serán los US$4,000 para el podio de damas y varones de la principal categoría: la Open.

El circuito que finaliza el 29 y 30 de marzo en la playa Redondo de Miraflores, también entregará premios de los sponsors para las categorías juniors Sub 10, 12, 14 y 16. Adicionalmente, los ganadores de las categorías Sub 14 y Sub 16 en damas y varones, recibirán pasajes aéreos a Guayaquil, Ecuador, para competir en el campeonato internacional Olas Pro Tour.

Entre los principales campeones nacionales que disputarán Copa Yutong se encuentran los campeones nacionales Alejandro Bernales, Bastian Arévalo, Luca Chipoco, Micael Román, Brianna Barthelmess, Catalina Zariquiey y Aissa Chuman.

El Circuito de Surf Olasperú 2025 Copa Yutong es posible gracias al apoyo de Hunt Oil, Zig-Zag Teleférico, Restaurante Cala, tablas Klimax, G-Shock, Sun Bum, wetsuits Spondylus, tablas Klimax, Imaco, Red Bull, Spread, Sunset, Slide, Oakberry, Tunkora, Lia y Lios y los vehículos eléctricos Yutong.