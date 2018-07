Cuando solo tenía nueve años, LeBron James vio a Michael Jordan convertirse en una leyenda viviente al conseguir su primer ‘Anillo Triple’ con los Chicago Bulls (1991, 1992, 1993). Desde momento, el niño de Akron supo que tenía que ser cómo su ídolo y llegar a lo más alto de la NBA , pero el camino no fue fácil.

Nacido en Akron (Ohio) un 30 de diciembre de 1984, LeBron fue criado por su madre de 16 años, Gloria Marie James; su padre, un pronturiado criminal, se desentendió de él. A medida de que iba creciendo, ‘The King’ tuvo que mudarse varias veces debido a la inestabilidad laboral que sufría su mamá.



Pese a ello, Gloria James siempre protegió a su hijo de los malos hábitos, el pandillaje y la delincuencia que azotaba a la ciudad de Akron, ubicada a una hora al sur de Cleveland. Desde niño, LeBron siempre mostró condiciones atléticas: pasaba mucho tiempo jugando con un aro y un balón que su madre le regaló. Aunque su mamá no era tan alta (1.65 cm), ‘The King’ gozaba de muy buena estatura para su edad, gracias a que tenía parientes con mayor estatura.



Cuando entró al colegio, LeBron empezó a mostrar condiciones más claras para el básquetbol y fútbol americano. Inclusive, en este último deporte, consiguió 19 touchdowns como receptor en sus primeros seis partidos. Al final de esa temporada, su entrenador Frank Walker se dio cuenta de que James estaba descuidado su formación académica debido a los problemas económicos que tenía en casa.



Por ello, su entrenador le recomendó a su mamá que LeBron viva con él. Con nueve años, James se mudó con Frank Walker, quien le enseñó más sobre el básquetbol durante los siguientes tres años. La gran ventaja para LeBron en esa situación fue la amistad con el hijo de su entrenador, Frankie Jr. Ambos, junto a otros chicos (Stan Cotton, Dru Joyce III, Willie McGee y Romeo Travis), formaron un equipo de básquet las noches de los sábados en el Centro de la Comunidad Judía de Akron, ante la mirada de Keith Drambot, un antiguo entrenador de la Universidad Central de Michigan, quien era testigo de las habilidades de James.

(Getty Images) Además del básquet, LeBron James incursionó en el fútbol americano en su etapa escolar, en donde acumuló más de 700 yardas. (Getty Images) Getty Images

Cuando cursaba el octavo grado, LeBron ya medía 1.83 cm de estatura y podía jugar en las cinco posiciones del campo. En 1997, con su grupo de amigos, James logró la clasificación al Campeonato Nacional AUU; dos años después, llegaron hasta las finales, pero cayeron ante un equipo del sur de California (68-66).



Al término del torneo, LeBron y sus compañeros prometieron continuar jugando juntos en el instituto; por ello, todos se matricularon en el St. Vincent-St Mary High School. Durante su etapa en secundaria, James logró el Campeonato Estatal de la División III con un perfecto balance de 27-0. En 1990, ‘The King’ ya medía 1.90 cm y en sus juegos utilizaba el dorsal 23, como el de su ídolo Michael Jordan.



Durante su primer año, LeBron James contribuyó 18 puntos por partido, 51.6% en tiros de campos y 6.2% en rebotes. Al término de esa temporada, el adolescente de 17 años ya parecía todo un hombre al pasar los dos metros de estatura. En su segundo año, James promedió 25.2 puntos, 7.2 rebotes, 5.8 asistencias y 3.8 robos. Además, lideró a su equipo con un récord de 26-2 y a su segundo campeonato estatal seguido. Esa final, ‘The King’ se llevó el premio de MVP (Jugador Más Valioso).



Los números de LeBron aumentaron en su tercer año en el instituto (2001-2002): 29 puntos, 8.3 rebotes, 5.7 asistencias y 3.3 robos. Los ojeadores de la NBA y los medios de comunicación ya empezaban a mirar al joven de Akron, que ya había aparecido en la revista SLAM, ESPN The Magazine y Sports Illustrated. A pesar de que no pudo entrar al Draft de la NBA ese año, debido a que los jugadores que se presentaban tenían que tener sus estudios culminados, sus partidos fueron observados por figuras como Shaquille O’Neal y televisados por ESPN 2.



(Getty Images) En su primer año con los Cleveland, LeBron James jugó 79 partidos. (Getty Images) Getty Images

A los 18 años, LeBron James lideró a su instituto a un récord de 25-1 para darles su tercer campeonato estatal. Asimismo, se llevó el premio a ‘Mejor Jugador del Instituto 2003’, el máximo distinto individual a nivel de secundaria. ‘The King’ finalizó sus estudios en St.Vincent-ST Mary High School con 2657 puntos, 892 rebotes y 523 asistencias en las cuatro temporadas que jugó.



Su momento llegó en 2003. LeBron James fue seleccionado por los Cleveland Cavaliers en primera posición del Draft de la NBA. El joven de Akron eligió la dorsal 23, como tantas otras veces, para seguir el camino de su ídolo Michael Jordan.



James debutó ante Sacramento Kings, con 25 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 4 robos. En su primer año con los ‘Cavs’, LeBron rompió records como el jugador más joven en anotar 30 y 40 puntos en un partido. Al término de esa temporada, promedió 20.9 puntos, 5.5 rebotes y 5.9 asistencias por partido. Con esos números, fue nombrado el Rookie del Año, convirtiéndose en el primer jugador de los Cavaliers en recibir dicho trofeo.



Con LeBron, los ‘Cavs’ sumaron 18 victorias más respecto a la temporada anterior y finalizaron con un balance de 35-47; Sin embargo, no bastó para acceder a los playoffs. Historia que se repitió hasta 2005, año en el que lograron acceder a las semifinales del Este por primera vez desde la llegada de James.



Esa vez, llegaron hasta las 'semis’ de la Conferencia luego de caer ante los Detroit Pistons. LeBron promedió 30.8 puntos, 8.1 rebotes y 5.8 asistencias en su primera experiencia en playoffs de la NBA. Al año siguiente, en la temporada 2006-07, llegaron a su primera final; sin embargo, los San Antonio Spurs los derrotaron por 4-0. Aunque James fue el mejor del equipo (22 puntos, 7 rebotes, 6.8 asistencias), no alcanzó para ganar el título.



(Getty Images) LeBron James disputó 294 partidos con los Miami Heat durante las cuatro temporadas que estuvo. (Getty Images) Getty Images

Pasaron tres temporadas más, en las que recibió el premio de MVP en 2009 y 2010, pero LeBron no podía sellar su gran nivel con un campeonato. Aunque sabía que era el mejor, James empezó a darse cuenta de que no estaba bien acompañado para lograr el anillo con los Cavaliers. Por eso, a la temporada siguiente, ‘The King’ llegó como agente libre a los Miami Heat. Un equipo importante donde formaría un gran trío con Dwyane Wade y Chris Bosh.



Aunque LeBron despertó críticas en Cleveland- por su salida-, en Miami, consiguió lo que tanto buscaba, levantar el título de la NBA en 2012 y 2013. Además, de ser finalista en 2011 y 2014. Durante los cuatro años que estuvieron sin James, los ‘Cavs’ no pudieron ni clasificar a los playoffs.



Sin embargo, la temporada 2014-15, LeBron sacudió el mercado de la NBA con su vuelta a los Cleveland Cavaliers. La final del 2007 le dejó una deuda pendiente: darle a su equipo el primer campeonato de su historia. Y esa vez sí fue posible, ya que el presidente Dan Gilbert lo rodeó de otras figuras como Kyrie Irving y Kevin Love.



(AFP) En sus dos periodos con los 'Cavs', LeBron James alcanzó nueve playoffs. (Getty Images) AFP

Aunque en el primer año desde su regreso los ‘Cavs’ llegaron a las finales, LeBron tuvo que afrontar los últimos partidos solo tras las lesiones de sus dos compañeros. James intentó, pero no fue suficiente y cayó ante los Golden State Warriors. La revancha de ‘The King’ se dio la temporada siguiente (2015-16).



A pesar de que empezaron perdiendo contra los Warriors, los Cavaliers remontaron la serie en una épica definición 4-2 de la mano de LeBron James , quien se llevó el premio de MVP. Los siguientes dos años, el rival fue el mismo, pero los Golden State llegaron con Kevin Durant, Stephen Curry y Klay Thompson en gran nivel. El resultado, 4-1 y 4-0, respectivamente.



Ahora, con una nueva camiseta y con 33 años encima, LeBron James tendrá la dura tarea de llevar a los Lakers a su primer título desde 2010. Aunque el equipo recién se empieza a armar, ‘The King’ sabe que de su mano tendrá que nacer el camino hacia la corona.

(AFP) LeBron James firmó por cuatro años con Los Angeles Lakers y ganará 154 millones de dólares. (AFP) AFP

Principales logros de LeBron James

*Dos medallas de oro, Pekín 2008 y Londres 2012

​*Una medalla de bronce, Atenas 2004

*3 veces campeón de la NBA, Miami Heat 2012-2013 y Cleveland Cavaliers 2016

*4 MVP de la temporada, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13

*3 MVP del All-Star Game de la NBA, 2006, 2008, 2018

*Un premio de líder anotador de la NBA, 2007-08

*14 títulos de All-Star Game

*Un galardón a Rookie del Año, 2004