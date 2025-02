Una preocupación más. Diversas entidades del deporte peruano enviaron un comunicado manifestando su preocupación por el uso de los fondos destinados para las academias de verano de Legado. En el inicio del comunicado, se lee que “Las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN),el Comité Olímpico Peruano y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú manifestamos nuestra profunda preocupación por la administración de los fondos producto de las inscripciones en las academias de verano en las instalaciones de Legado. Como exigencia por parte de Legado, para el uso de los espacios deportivos donde funcionan las academias, el cobro de las inscripciones se realizaría a través de una empresa”.

A continuación en el comunicado, se manifiesta que “Legado contrató para este fin a DISOLU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (DISOLU S.A.C.) con R.U.C. 20552559208. Entre el mes de enero y febrero de 2025 el monto recaudado supera los S/ 9′000,000.00 (Nueve millones de Soles). Suma que a la fecha no fue transferida a las respectivas FDN. La excusa ofrecida por Legado durante el mes de enero fue que presuntamente habían problemas con la plataforma de pagos. A la fecha de hoy se nos informó verbalmente que la empresa DISOLU S.A.C. y su representante legal Berrospi Romero Luigui Rafael, identificado con D.N.I. 45905705 se encuentran no habidos y no responden las comunicaciones por parte de Legado”.

“Estos hechos constituyen el mayor perjuicio económico y administrativo en la historia del deporte peruano. A la fecha no se nos ofreció ninguna solución para recuperar los fondos indicados y ello supone el colapso de las operaciones y planes deportivos de las FDN. Siendo los directamente perjudicados nuestros atletas, equipos multidisciplinarios y sus familias. Hacemos un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la prensa nacional para que se realicen las investigaciones correspondientes. Se determinen los responsables y brinden el respaldo pertinente a nuestros atletas y equipos multidisciplinarios”, termina el comunicado.

El grueso del comunicado a la opinión pública.

Todas las entidades que firman el comunicado en mención.

¿Qué pasará con los Juegos Bolivarianos 2025?

Este cambio en la administración de las sedes que estaban a cargo de Legado dejó muchas interrogantes, entre ellas la realización con normalidad de los Juegos Bolivarianos Lima y Ayacucho 2025, a desarrollarse desde el 22 de noviembre hasta 7 de diciembre de este año. Morgan Quero dejó en claro que este evento no corre ningún peligro.

“Recordar a todos de manera muy clara que los próximos XX Juegos Bolivarianos que el Perú liderará y organizará este año 2025 Lima - Ayacucho, están garantizados. No hay ningún problema”, remarcó ante la pregunta de los medios de comunicación.

