No cabe duda que el deporte peruano se encuentra en un nivel de escala y Santiago 2023 fue prueba de ello porque se logró la mejor participación de la delegación, fuera del territorio nacional. Asimismo, es necesario remontarnos 5 años atrás para entender que Lima 2019 sirvió como un punto de partida hacia este éxito que es una señal de desarrollo. De cara a los próximos Juegos Panamericanos, la ciudad de Lima (capital del Perú) ha tomado fuerza como posibilidad de ser, nuevamente, la sede.

¿Cómo nace esta posibilidad de candidatura?

El Comité Olímpico Peruano tiene un plan estratégico adaptado hasta 2028. Dentro de ello, está el apoyo a federaciones con la organización de sus eventos deportivos como eventos sudamericanos, panamericanos y mundiales. El deporte también es programación y adaptación, pero se da esta situación extraordinaria de Barranquilla en la que Panam Sports decide retirarles la sede y abre la candidatura. En el análisis, creemos que es la oportunidad perfecta para que Perú pueda tener otro mega evento de este nivel. De no ser así, no iba a suceder hasta por lo menos en el 2030. Es la oportunidad de tener un evento de esta magnitud, con un ahorro significativo de inversión y ganancia significativa era ahora .

¿Cómo se dio la comunicación con las autoridades respectivas?

Fue sencillo porque todos entendemos la importancia de los juegos para el país. Entendíamos lo que significó Lima 2019 para nosotros y la puesta al servicio de dicha infraestructura en la pandemia. Ha recalado en la sociedad lo beneficioso que fueron estas construcciones. Por otro lado, desde la presidencia siempre se han mostrado atentos, dieron el aval para los Juegos Bolivarianos 2024 y 2025. Aumentó presupuesto para federaciones este año. En el caso de la Municipalidad de Lima, hemos tenido conversaciones directas por Whatsapp. Todo ha sido rápido porque entendíamos más los pro que las contras.

¿Existe un balance económico para realizar los Juegos Panamericanos?

Estamos hablando que en Lima 2019 hubo ingresos a favor del estado peruano, por más de 5 200 millones de soles. Solamente Marca País fue más de 1000 millones de dólares en exposición y generación más de 500 000 empleos directos e indirectos, contando que se hicieron obras. Con los datos de Lima 2019, puedes extrapolarlos a Lima 2027 y los estudios que hemos realizado, detallan que por cada dólar invertido, habrían tres de retorno. Además, considera que Lima 2019 tomó 1 400 millones de dólares y esto va a salir menos de la mitad.

Renzo Manyari sobre posibilidades económicas de realizar Lima 2027. (Video: Ubaldo Villalobos)

¿Solo se necesitaría remodelar?

Ya no hablamos de construir, solamente de refacciones menores porque el evento dejó una infraestructura de estándar mundial, ya que son instalaciones de Juegos Olímpicos, prácticamente. Desde el 2019 se vienen usando hasta ahora. En la pandemia se usaron hasta para un campeonato mundial virtual de Levantamiento de Pesas. Económicamente, el balance siempre es positivo.

Por otro lado, en los últimos días, deportistas como Gladys Tejeda y Kimberly García mostraron alto optimismo en redes sociales con la promoción de una campaña para que Lima sea la sede de los Juegos Panamericanos. La idea principal es resaltar los logros obtenidos en los últimos años, que viene realzando el deporte nacional.

¿Cómo se promueve la campaña de apoyo de los deportistas en redes sociales?

La campaña fue liderada por Eduardo Romay y creo que es un mensaje claro porque nos permite entender cómo el deportista ve en los Juegos Panamericanos un sueño. El Comité Olímpico entiende que lo mejor que tiene el deporte es que permite que los sueños se hagan realidad. La campaña muestra la perfecta cohesión de todos los deportistas para que Lima sea sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

¿Influyó la obtención de medallas en Santiago 2023?

Santiago 2023 representó la campaña más exitosa y efectiva en la historia del deporte peruano en casi 100 años. Viajamos con la mitad de presupuesto y delegación, a comparación de Lima 2019. A pesar de eso logramos mayor cantidad de medallas por número de atletas y en cuanto a medallas de oro sacamos 10, en el evento anterior fueron 11. Poder ser una sede en 2027, responde también al logro de los deportistas y sacrificios. Además, sirve para que las autoridades vean que con la mitad del presupuesto, fuimos más efectivos. El éxito deportivo de nuestros atletas ha sido un factor clave para sustentar por qué hacerlos en Lima nuevamente.

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano. (Foto: Julio Reaño / GEC)

¿Qué propone el COP para estar un paso adelante de los candidatos?

Lima es una realidad, no es una promesa. Toda la infraestructura de Lima 2019 viene funcionando al 100%. Desde el 2019, hasta el 2024, no hubo un solo año donde no se organizaran eventos, ya sean virtuales o presenciales y deportivos. Tienes que Lima 2019 tiene una encuesta ofrecida a las federaciones continentales, donde el nivel de satisfacción ha sido óptimo. Lima puede garantizar a todas las federaciones y comités que podrán tener eventos de prueba un año antes de los Panamericanos .

¿Qué tan importantes son los eventos previos?

Esto es importante porque quienes dan el aval técnico van a darse cuenta que el nivel está a la altura de lo que se exige. Además, se pueden ofrecer plazas de clasificación a Juegos Olímpicos. En este caso, estaríamos hablamos de Los Angeles 2028. Otro elemento favorable es que el recurso humano de Lima 2019 se mantiene, ya sea en las federaciones o ahora en Legado Lima 2019. Si ganamos la sede, los Juegos Panamericanos estarían listos en un año.

¿Cómo va la sanción con la Federación de Básquet?

El avance va muy bien, ya existe un proceso para la re afiliación. Hay confianza que vuelva a esta afiliado a la FIBA. Hay comunicación entre federaciones para que pueda volver.

¿Una meta también es superar lo hecho en Lima 2019?

En palabras de nuestro presidente de Panam Sports, Lima 2019 fueron los más grandes juegos de la historia. Veo con mucha ilusión que seamos capaces de superarnos nuevamente como una nación en organizar unos mejores juegos, en la historia de Panam Sports. Esta sensación de lo bueno que fue Lima ha calado de la mejor manera a nivel internacional. Esto no solo se debe a que se ofreció la mejor infraestructura, si no que presenta una ventaja turística, gastronómica que permite envolver a los visitantes en una experiencia cultura que data de más de 5 000 mil años de historia, que es una de las más grandes ventajas que posee el Perú.

¿Qué novedades podría haber para este periodo?

En cuanto a temas viales, creo que quedó pendiente el cuarto carril de la Panamericana Sur. Tenemos la oportunidad de terminar la avenida Santa Rosa o el Terminal 2 del Aeropuerto de Lima. También podríamos ver las estaciones del Metro de Lima que quedó pendiente. Me encantaría que se pueda construir el primer centro de alto rendimiento para el deporte paralímpico, sería un sueño hecho realidad. Hay que tener en cuenta que toda la estructura de Lima 2019 es totalmente accesible para las personas con discapacidad física .

¿Algo nuevo para las competencias?

También está la opción de hacer una cancha de Remo, que era muy cara en su momento y por eso terminamos yéndonos hacia las Albuferas en el norte chico. Ten en cuenta que habrá nuevos deportes, los cuales se proyectan en el programa olímpico para Los Angeles como el Lacrosse, Squash, Fútbol Americano y el Sóftbol que vuelve. Son deportes que hay que evaluar.

Renzo Manyari habló sobre renovaciones para Lima 2027. (Video: Ubaldo Villalobos)

¿Ha tenido comunicación con Carlos Neuhaus, uno de los organizadores de Lima 2019?

Carlos Neuhaus ha sido una persona clave en este proceso para acercarnos a la autoridades y le agradezco el apoyo porque todos nos identificamos con una causa: el país. Carlos es un hombre muy experimentado que podría aportar mucho, pero depende de él qué camino va a querer seguir. El Comité Olímpico siempre tendrá las puertas abiertas para él.

Se vienen los Juegos Bolivarianos: ¿Cuánto aporta para el deporte?

Hacer los Bolivarianos en Ayacucho tiene dos premisas. La primera es entender al deporte como principal herramienta social de cambio. El deporte permite consolidar la paz social de una región, a través de la actividad deportiva. Genera héroes y sentido de identificación o pertenencia histórica. En este sentido, hacer los Juegos Bolivarianos en Ayacucho aporta a saldar la deuda histórica para comenzar a construir la paz a través del deporte. Que tengas dos eventos multidisciplinarios en Ayacucho (2024 y 2025) es un motor para que las demás regiones lo vean como ejemplo.

Esto también es un beneficio para la ciudad...

Ayacucho se va a mostrar como un polo de desarrollo y, adicionalmente, hay regiones como Arequipa que están interesadas en traer eventos. El efecto va a seguir dándose y los próximos juegos serán pruebas perfectas para que nuestro grupo humano pueda ponerse a punto, con miras al 2027. En el interín puedes tener eventos de prueba como panamericanos de pesas, natación y atletismo. Yo creo que nunca antes tuvimos la oportunidad tan adecuada para llegar preparados a unos Juegos Panamericanos.

¿Qué tanta confianza hay con Lima 2027?

La confianza es absoluta y estamos seguros que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder lograr la meta en favor del país. La próxima semana comenzamos con los viajes y lograr los votos en favor de Lima. Yo creo que hay una gran ventaja. No vamos a prometer construir cosas nuevas o tener infraestructuras lista para tal fecha. Lima no es una promesa, es una realidad y es la principal ventaja que tiene Lima respecto al resto de contendores presentes .

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano. (Foto: Julio Reaño / GEC)





