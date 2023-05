Podría ser el juego final de esta semifinal de Conferencia Oeste de la NBA 2022-23. Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors EN VIVO se verán las caras este viernes 12 de mayo en lo que será el Game 6 de este apasionante duelo que pone cara a cara a las dos megaestrellas del baloncesto mundial, LeBron James vs. Stephen Curry. Los de LeBron están a solo un triunfo de poder finalizar la serie a su favor, que por ahora va 3-2 y con una victoria en casa podrían alcanzar la gran final de la conferencia. Una victoria del vigente campeón lo obligaría a llegar al séptimo juego del domingo en el Chase Center. Sigue la transmisión vía ESPN y Star Plus.

