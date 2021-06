Tuvo que pasar más de un año para que Mafer Reyes vuelva a sumergirse entre las olas representando al Perú. La medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 participó en el Mexi Log Fest 2021 en México, un importante torneo, en el cual solo los mejores surfistas del mundo fueron invitados. Tras cuatro días de nuevos retos, alcanzó los cuartos de final. “Mi manera de competir sigue intacta”, dijo.

¿Cómo te sientes al competir después de más de un año?

Es el primer torneo de longboard que se ha realizado hasta el momento. Necesitaba competir para saber cómo estoy mentalmente. Me siento super contenta de haber participado y llegar a los cuartos de final. Lamentablemente, las condiciones no se dieron para seguir avanzando. Aún así, sé que mi manera de competir sigue intacta. Eso es lo importante.

¿Qué crees que faltó?

Tuve una buena ola, pero me faltó la segunda. Eso me bajó el puntaje, sino hubiera llegado a semifinales. De todos modos, para ser un torneo cuyas reglas son totalmente distintas a las que estoy acostumbrada, no está mal.

¿A qué cambios te enfrentaste?

Normalmente, se realiza heat tras heat y se van eliminando surfistas. Sin embargo acá tu corres y no sabes tu resultado hasta el final, cuando nos juntan a todos y dicen quienes son los que han avanzado a la siguiente fase. Además, nos pidieron una tabla específica, con nuevas medidas. Tampoco pude utilizar pita. Es decir, si mi tabla se iba, la perdía. Son requisitos a los que no estoy acostumbrada, es más clásico, yo soy más de performance progresivo radical.

¿Cómo manejaste la ansiedad al no poder tener tus resultados al momento?

Uno sabe que necesita dos olas, así que solo queda tener un buen criterio para tantear cuánto te han podido colocar los jurados. Recién en la tercera ronda comenzaron a decir quienes eran los 16 que clasificaron. ¿La verdad? Yo estaba super nerviosa, sobre todo porque mi nombre lo soltaron al final, pero finalmente se dio. Fue lindo porque todos los latinos gritaron ‘Mafer’. Yo era la única peruana.

¿Qué otros torneos se vienen?

Tengo tres campeonatos del Tour Mundial que serían en Estados Unidos, uno en Nueva York y dos en California. Sin embargo, aún están en veremos. Serían ya casi terminando el año.

OBSTÁCULO SUPERADO

A menos de quince días de viajar a México, Maria Fernanda Reyes denunció que la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) le negó el apoyo de su viaje. Aún así, ‘Mafer’ decidió viajar y costearse el evento. Hoy, todo está superado y la deportista solo pide mayor comunicación.

Después del viaje, ¿Cómo ha quedado tu relación con la FENTA?

El problema fue que me hubieran dicho las cosas desde el inicio, pero me ilusionaron. Al final, todo me costó el doble. Un pasaje que me hubiera costado 300 dólares, me costó 600. Además, hoteles ya casi no habían. Sin deportistas no hay Federación y ellos deben de ayudarnos a organizarnos para solo dedicarnos a entrenar. Tiene que haber buena comunicación. Yo hasta ahora no he podido conversar con la cabeza de la FENTA. Eso es lo único que pido, que te den la cara.

FELIZ POR SUS COMPAÑEROS

Mientras Mafer competía en México, Sofía Mulanovich, Daniella Rosas, Miguel Tudela y Lucca Mesinas participaban del Mundial ISA, con la finalidad alcanzar y asegurar su cupo a los Juegos Olímpicos. El objetivo se cumplió y Maria Fernanda también celebra con ellos.

¿Qué opinas de la clasificación de tus compañeros?

Todo el rato estuve mirando sus competencias. Cuando no me tocaba estar en el mar, agarraba mi teléfono y me ponía más nerviosa al verlos. Su clasificación ha sido increíble, porque mientras más peruanos participen en los Juegos, es mucho mejor para todos. Es una manera de demostrar que tenemos talento en el mar, además de disciplina. Sé que no se la van a dejar fácil a ningún país.

Eres muy cercana a ‘Dani’, ¿has podido conversar con ella?

Sí, y estoy super feliz. Yo la conozco desde pequeña. Y en realidad siempre que la veo competir me muero de nerviosa. Ahora, mientras participaba en el Mundial, yo temblaba. Es como si fuera parte de mi familia, la quiero muchísimo. Y me da mucho orgullo que no solamente haya clasificado por Lima 2019, sino también por haber quedado cuarta en el Mundial ISA.

¿Crees que todo es un reflejo del nivel que tiene el surf peruano?

Sí, se ha trabajado muchísimo por varios años. Todos tenemos nuestros equipos personales y aparte los de la Federación. En mi caso, trabajo con Gabriel Hernández y Oswaldo Vélez. Además, una que otra vez le escribo a un entrenador internacional que me da algunos tips. El trabajo es muy intenso.





