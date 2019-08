"Es muy difícil ser deportista de élite en el Perú", el mensaje de María Belén Bazo a Depor 

La pasión a veces conmueve y los Juegos Panamericanos de Lima 2019 nos han confirmado que no solo se puede observar en una cancha de fútbol. A casi 300 kilómetros de la capital peruana, en la Bahía de Paracas, Maria Belén Bazo sonríe tras haber conseguido el tercer lugar en la modalidad sunfish en vela. Su historia es imposible que no te emocione.

Tres años pasaron desde que la mujer que ahora tiene 21 años optó por enfocarse de lleno en el deporte que la impulsaba a ser mejor cada día. “Cuando dejé el colegio tenía que decidir entre estudiar y la vela, pero sabía que no era tan buena. Me di una última oportunidad, entrené todo un año y me di cuenta que podía competir ante las mejores”, dijo en conversación con Depor.

María Belén Bazo ganó medalla de bronce en Windsurf en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El trabajo, fruto del esfuerzo, empezaba a dar resultado. El Campeonato Mundial Juvenil era la oportunidad idónea para que Bazo confirme si podía estar a la altura o era simplemente una más. “Ganar la medalla de oro aquella vez me hizo confirmarme a mí misma que debía quedarme en esta profesión”, prosiguió.

Pero las trabas a veces llegan de quien menos te lo esperas. Los Panamericanos, como es obvio, le han dado un peso mayúsculo a los deportes que no son el fútbol, pero el resto del año esto no es del todo así. El apoyo tiene que salir de uno mismo porque las instituciones terminan dando muy poco y le restan facilidades a sus deportistas.

María Belén Bazo tiene 21 años.

“Es muy difícil ser deportista de élite en el Perú. Estas en desventaja casi siempre con el resto de competidores. A muchos campeonatos he ido sin entrenador, sin bote de apoyo y con recursos de no tan buen estado. Igual creo que con pasión todo se puede lograr”, nos dijo Maria Belén, que sí resaltó que para Lima 2019 recibió un poco más de atención.

Los Juegos Olímpicos, la nueva mira

Tras haber conseguido una medalla importantísima (solo tres deportistas peruanos han logrado preseas en la disciplina de vela en toda la historia de los Juegos Panamericanos) para la delegación peruana, el nuevo objetivo de Bazo pasar por asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Para ello necesitará viajar a Italia para participar en el mundial. “Tengo que quedar entre las nueve primeras para poder clasificar”, nos comentó. “Espero poder hacerlo, voy a prepararme muchísimo. Sería un sueño poder ir a Japón y competir ante las mejores del mundo”, agregó.

María Belén Bazo en acción.

A falta de un año para el torneo olímpico, no queda otra que seguir dando lo mejor de uno mismo para sumarse al Team Perú que flameará nuestra bandera en tierras asiáticas. Potencial ya demostró que tiene, ahora con trabajo –y esperemos más apoyo– espera cruzar la barrera y convertirse en una de las mejores del mundo.

