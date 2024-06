Un momento digno de un guión de película y que prueba una vez más que la vida y el destino pone todo en su lugar. Hace menos de un mes, María Belén Bazo estaba sumamente triste, se le había escapado la última opción de las tres que tuvo para clasificar a París 2024. Al igual que los otros dos eventos, se había quedado por poco (un puesto) de asegurar su boleto y no tenía por qué recriminarse, lo había dejado todo en cada regata, simplemente el resultado no acompañó. Salirse de ese bajón anímico fue complicado, pero lo estaba logrando y ya se encaminaba hacia sus próximos proyectos, cuando una posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos apareció.

La delegación de Suiza decidió rechazar por razones técnicas el cupo de su representada Elena Sandera y la plaza pasó a manos de María Belén Bazo. Hace menos de una semana, recibió la confirmación de que irá a sus segundos Juegos Olímpicos y la sonrisa volvió al rostro de ‘Mabe’, quien se convierte en la clasificada número 22 del ‘Team Perú'. La velerista nacional de 25 años, que compite en la clase windsurf, conversó con Depor sobre el carrusel de emociones que le tocó vivir, el difícil momento personal que sufrió hace poco y lo que espera en París 2024.

Han sido días muy satisfactorios, te notifican que irás a París, ¿cómo te sientes?

Me agarró por sorpresa, estoy súper feliz con la noticia y siento que todo pasa por algo, súper contenta de tener esta gran oportunidad de representar al Perú en los Juegos Olímpicos.

Tuviste hasta tres oportunidades de clasificar de manera directa, pero te quedaste muy cerca en cada una de ellas, ¿qué pasó?

Sí, el primer clasificatorio fue el Campeonato Mundial en Países Bajos, donde entran las 10 primeras. Sabía que era difícil clasificar ahí, pero era totalmente posible porque todavía ningún país clasificaba; competía contra absolutamente todas. Empecé súper bien en posición de clasificación, pero el último día no me fue también, estuvo súper difícil las condiciones del viento, súper inestable y quedé fuera. Estaba decepcionada, con rabia y triste por no haber logrado el cupo, pero sabía que era algo difícil y dije ‘para la próxima será en los Juegos Panamericanos’. Viajé a Santiago, competí, me fue súper bien, pero en el último día por un pequeño error, partí unas milésimas de segundo adelantada, me descalificaron, pase al quinto lugar y no conseguí la clasificación ni la medalla, que era otro de los objetivos, superar lo hecho en Lima 2019 y ganar el oro o la plata. Fue otra gran decepción, pero seguí con mi vida y me quedaba el último clasificatorio en abril en Francia. Viajé a Francia con mi papá, intenté competir, clasificar, pero no se dieron las cosas.

En el medio de todo, ocurrió un tema familiar delicado...

A la semana que regresé del Mundial de Países Bajos, a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Yo seguía enfocada en los campeonatos, pero mis prioridades fueron diferentes, estuve acompañando a mi mamá, viajé a Santiago, mi mamá también, pese a que no le habían dado permiso los doctores por el riesgo. Luego de los Panamericanos, seguí entrenando en Lima para poder acompañar a mi mamá; al final mi mamá falleció el 1 de marzo y bueno yo sé que mi mamá hubiese querido que siguiera con mis sueños; por eso, viajé a Francia con mi papá, pero no me sentía tan bien para hacerlo, no lo logré, regresé y pensé ‘las cosas pasan por algo, dí mi mejor esfuerzo’, estaba aún procesando todo y fue de pronto que me llegó la noticia [de la clasificación] y super feliz de poder tener esta oportunidad de hacerlo, por mi mamá, por mi familia, mis amigos, por mi y por terminar esta campaña olímpica de la manera que había querido.

Has pasado por momentos duros, tanto a nivel personal como deportivo, luego de que no consigues la clasificación en Francia, ¿en qué pensaste?

Estaba súper confundida, porque yo he hecho deporte toda mi vida y siempre he tenido los objetivos súper claros y ahí me quedé totalmente en el aire sin saber qué hacer después. Sin el apoyo de mi mamá. que siempre fue el principal soporte, era la persona más cercana a mí, que siempre estaba ahí para mí, sin mi mamá ni mi deporte, estaba confundida. Me tomé un tiempo para mí, para saber qué hacer, intentando como que recuperar la confianza y darme cuenta que todavía hay más cosas en la vida que también son importantes, que todavía tengo un futuro por delante. De hecho, todavía no estoy segura, pero pensaba retirarme después de París, pero quería tomar la decisión después de los Juegos, viendo cómo me sentía, pero al no clasificar, la decisión la debía tomar en ese momento. Lo que más quería era ya dejar de navegar, dejar esa etapa de mi vida atrás y seguir adelante con otros sueños como terminar mi carrera y empezar a trabajar, ir construyendo mi futuro. Estaba en ese proceso de definir qué hacer ahora en adelante, y es un proceso que voy a continuar después de París, porque sigo pensando lo mismo.

Hasta ese momento cuando no consigues la clasificación en el último evento, ¿pensabas ya retirarte del deporte?

Sí, bueno todavía no lo he decidido al 100%, porque no es necesario decirlo ahora, pero tal vez sí decida retirarme después de París. Por lo menos pensaba tomarme un descanso, un año o dos, y ver si lo extrañaba y ver si me gustaban otras cosas.

Eso se va a tener que postergar, porque al final irás a París, ¿cómo te enteras de la noticia?

Yo ya tenía mis sospechas de que Suiza no iba a mandar a su deportista, porque bueno uno de los requisitos de ese país para mandar a sus atletas es que tienen que tener chances de medalla y esta chica no tenía chances de medalla. Ha empezado hace poco y clasificó por Naciones en Desarrollo, que es como que otra manera de clasificar, entonces yo sospechaba que no la iban a mandar, pero yo no sabía que yo iba a ser la siguiente, traté de no pensar en eso, de borrarlo de mi cabeza. Yo estaba de vacaciones, haciendo otras cosas y de pronto me llamó un amigo español y me preguntó sobre ese tema, después me escribió otra persona por lo mismo. Empecé como que a escuchar varias veces esto y llamé a un amigo que trabaja en la clase y me dijo que había muchas probabilidades de que sea yo, me dijo que en una semana se sabría. Estuve así una semana, con demasiados nervios, intentando no pensar en eso, pero todo el tiempo nerviosa hasta que por fin lo confirmaron. Cuando lo confirmaron ya empecé a entrenar de nuevo.

¿En qué momento te avisan?

Estaba regresando a mi casa del dentista, manejando, eran como a las 10 am, y llamé a mi papá, estaba en el Regatas en una reunión, fui para allá, le dije también a mi hermano y ahí les conté, celebramos, almorzamos juntos y todo eso fue hace dos semanas. Me lo confirmaron en ese momento, pero no podía decir nada hasta que no se haga el anuncio oficial. Hace un par de días recién se hizo oficial.

Una vez que anuncian tu clasificación, ¿qué pasó por tu mente, sentías que fue el destino?

Al final, como que no estuvo tanto en mis manos la clasificación, perder a mi mamá un mes y medio antes del clasificatorio me afectó un montón emocionalmente, era un poco injusto sentirme perdedora o fracasada cuando justo había pasado eso antes, para mí lo más importante es que pase lo que te pase, tienes que saber cómo levantarte y seguir con mente positiva y con esperanzas de que puedes lograr tus objetivos.

María Belén Bazo competirá en sus segundos Juegos Olímpicos tras Tokio 2020. (Instagram)

Con tu clasificación a París, ¿ha cambiado en algo la planificación que tenías?

Por suerte, cuando yo empecé con esta campaña olímpica, mi objetivo eran los Juegos Olímpicos, me planifiqué al 100% para competir en París 2024, así que estuve un montón de tiempo en Marsella, que es donde será cancha de los Juegos, así que conozco bien el lugar. Hasta mayo seguía compitiendo y ya tenía el plan hecho hasta los Juegos, simplemente tuve un mes de pausa, pero ahora voy a retomar el mismo plan que teníamos con mi entrenador, en unos días viajó a España a entrenar con él. Después vamos a Marsella, donde habrá un campeonato interno de preparación con todas las chicas que estarán en París, y ahí nos quedamos de largo.

¿Qué expectativas tienes para los que serán tus segundos Juegos?

Siento que voy con una mentalidad totalmente diferente a la que fui a Tokio y a los Juegos Panamericanos, que de hecho son los campeonatos que más peso le damos. Siempre he ido con el objetivo de ser medalla o top 10, ahora en verdad voy con ganas de disfrutar, de dar lo mejor de mí, porque eso siempre voy a hacer, pero sin ninguna expectativa. Con ganas de disfrutar, de tener una linda experiencia, de pasarla bien, de aprovechar la oportunidad al máximo y de intentar dejar el nombre del Perú lo más alto posible. Me encantaría quedar top 10, top 8, top 3, pero en verdad voy sin expectativas, voy a dar lo mejor de mí y no estar arrepentida de lo que sea que pase en París y estar feliz con el resultado que obtenga.

No te quieres autopresionar con algún objetivo en París...

Sí, yo creo que más porque hace una semana pensé que ya mi sueño se había acabado, que no se había cumplido, que no iba a estar en París y me daba tanta pena y siento que me pasó eso principalmente por haberme presionado tanto toda mi carrera deportiva. Siempre tuve problemas manejando la presión, siento que esas fueron mis principales trabas, problemas como de concentración en los momentos chaves, como lo que me pasó en Santiago, que es básicamente por querer buscar un resultado y si no se logra, lo demás es un fracaso. Siento que, después de casi no haber ido y de haber estado totalmente fuera de los Juegos, ahora el ir es una gran oportunidad y no sirve de nada presionarme ni ponerme como que grandes objetivos, sino agradecer de que pueda ir y disfrutar de navegar

El windsurf en Tokio estuvo representado por la clase RS:X, ahora hará su debut el IQFoil, ¿cuál es la diferencia entre ambas?

El equipo es bastante diferente, ahora tenemos un foil abajo de la tabla y eso hace que vayamos muchísimo más rápido, al todo pasar más rápido, la estrategia es totalmente diferente. Gran parte del deporte cambió, pero la base, que es la técnica y la estrategia, sigue siendo igual, tuvimos que aprender como que toda la técnica, lo que tiene que ver con la velocidad, el ángulo y el control del equipo; después de haber dominado eso, el deporte se vuelve bastante parecido al de antes. Las regatas ahora son más rápidas y cortas; las características físicas también cambiaron, tuvimos que subir bastante de peso, ganar mucho más masa muscular, mientras aprendíamos la nueva técnica de navegación, sí fueron un montón de cambios y eso lo volvió bastante retador, pero al final me gusta más esta modalidad, es más adrenalínica, más rápida.





