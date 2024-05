Los Juegos Olímpicos París 2024 están cada vez más cerca y todo va quedando listo para ver a los deportistas peruanos representar al país en uno de los eventos más importantes del mundo. Este lunes se dio a conocer la clasificación, con boleto incluido, de María Belén Bazo. Representando la disciplina de vela, en la modalidad de Windsurf buscará su primera medalla.

Luego de una serie de novedades, se definió a María Belén Bazo como clasificada a París 2024. La peruana estaba en la lista de espera y la delegación de Suiza decidió no mandar a su representante por decisiones técnicas. De esta manera, le brindó el cupo a nuestra compatriota.

Esta decisión es avalada por el Comité Olímpico Internacional, teniendo en cuenta también que María Belén se quedó cerca de acceder por su propia cuenta. Su participación no tiene fecha fija, pero el evento iniciará desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto.

María Belén Bazo consiguió su boleto a París 2024. (Foto: Alexandra Salgado / X)

“De verdad ha sido increíble cómo me han pasado las cosas en estos últimos meses. Ha sido difícil, pero he aprendido muchísimooo!! Esta clasificación no estuvo en mis manos! Perdí las tres oportunidades que tuve: me quedé a un puesto de clasificar tres veces seguidas por diferentes razones”, publicó en sus redes sociales.

“Hace unos días, Suiza, por razones técnicas del comité olímpico suizo, decidió no mandar a su representante, y al yo ser la primera en la lista de espera, el cupo pasó a mí. Todavía no lo puedo creer. Estoy tan feliz, agradecida y orgullosa de poder representar al Perú en los Juegos Olímpicos una vez más!!!”, agregó con notoria emoción.

Segunda experiencia en Juegos Olímpicos

No será la primera participación de Bazo, a sus 25 años y ya sabe lo que es saborear las mieles de codearse con las mejores exponentes del mundo en una cita máxima, donde se ubicó en el puesto 13 en la modalidad RS: X y quedó como la segunda mejor calificada del continente americano.

En aquella contienda, solo estuvo detrás de la brasileña Patricia Freitas (11) y por delante de la estadounidense Farrah Hall (15), la mexicana Demita Vega (18), la argentina María Tejerina (20) y la canadiense Nikola Grike (24).

“Competir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue una experiencia única y fantástica. Siento que me superé; hice y puse lo mejor en mi performance, pero no llegué a la final. Estuve por momentos en una posición expectante, pero creo que el deporte da revanchas y voy a seguir. Tuve el apoyo del IPD a través de su programa Vamos con Tokio y espero que ahora se haga un programa similar para clasificar a París 2024″, mencionó sobre su paso en lo que fue Tokio 2020.





El ‘Team Perú’ en los Juegos Olímpicos París 2024:

Gladys Tejeda - Maratón (Atletismo)

Jovana de la Cruz - Maratón (Atletismo)

Luz Mery Rojas - Maratón (Atletismo)

Cristhian Pacheco - Maratón (Atletismo)

Thalia Valdivia - Maratón (Atletismo)

Kimberly García - Marcha 20 km. (Atletismo)

Evelyn Inga - Marcha 20 km. (Atletismo)

Mary Luz Andia - Marcha 20km. (Atletismo)

César Rodríguez - Marcha 20 km. (Atletismo)

Nicolás Pacheco - Skeet (Tiro)

Daniella Borda – Skeet (Tiro)

Stefano Peschiera - ILCA 7 (Vela)

Florencia Chiarella - ILCA 6 (Vela)

María Belén Bazo - Windsurf (Vela)

Inés Castillo - Single (Bádminton)

Lucca Mesinas - Tabla corta (Surf)

Alonso Correa - Tabla corta (Surf)

Sol Aguirre - Tabla corta (Surf)

María Alejandra Bramont - Aguas abiertas 10 km. (Natación)

Adriana Sanguinetti – Individual (Remo)

Alessia Palacios – Doble par (Remo)

Valera Palacios – Doble par (Remo)

María Luisa Doig – Espada individual (Esgrima)

