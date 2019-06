¡Al lado de LeBron James! Anthony Davis jugará por Los Ángeles Lakers la próxima temporada de la NBA

Los New Orleans Pelicans accedieron a un canje que enviaría a su estrella Anthony Davis a Los Ángeles Lakers a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera ronda de draft de la NBA. Esto de acuerdo con dos personas al tanto de la negociación.

Las dos personas hablaron el sábado con The Associated Press a condición del anonimato dado que el intercambio no puede anunciarse de manera oficial antes del inicio del nuevo año de la liga, que arranca el 6 de julio. ESPN fue el primero en reportar el canje.



El acuerdo une a Davis, que a sus 26 años es una de las máximas estrellas de la NBA, con LeBron James, de 34 años. También da a los Pelicans un joven grupo de promesas y la oportunidad de sumar más.



Nueva Orleans posee la primera selección general del draft del jueves y ahora contaría con la cuarta selección general, que era de los Lakers.



Sin embargo, queda por verse qué tan bien se recupera Ingram de un coágulo que lo obligó a perderse parte de la temporada pasada.



FUENTE: AP

