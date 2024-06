Se viene una nueva final de la NBA y esta temporada 2024 los Boston Celtics vs. Dallas Mavericks van a definir al campeón. Este jueves 6 de agosto desde las 8:30 p.m. (ET) se llevará a cabo el Juego 1 desde el TD Garden con transmisión en Latinoamérica vía ESPN 2 y Star Plus (todos los juegos van por estos canales). Los Celtics vienen de dejar en el camino a Indiana Pacers sin ningún tipo de complicaciones, pues las finales de la conferencia este se las llevaron por un 4-0 contundente. Algo similar vivió Dallas Mavericks, al derrotar a Minnesota Timberwolves por 4-1 en una llave donde Luka Doncic demostró por qué es uno de los mejores de la actualidad.

Juego 1 Celtics vs. Mavericks: horarios de la final

La transmisión del juego 1 de estas finales de la NBA 2024 se podrán vivir desde las 8:30 p.m. (Tiempo del Este) o 5:30 p.m. (Tiempo del Pacífico). Estos son los horarios más importantes para ver el juego de Celtics vs. Mavericks desde los Estados Unidos. Sin embargo, estos equipos son seguidos en diversas partes del mundo, por lo que aquí te dejamos con más horarios del juego.

Perú: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Centroamérica: 6:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (del viernes 7 de junio).

Paraguay: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Celtics vs. Mavericks por finales NBA 2024?

ESPN 2 será el canal de TV encargado de pasar todos los encuentros de esta serie final de los Boston Celtics vs. Dallas Mavericks. Cabe destacar que también estará disponible en su plataforma digital de Star+ para todo Latinoamérica, que tiene un costo de suscripción mensual para adquirir el streaming. Recuerda que ESPN 2 es un canal de TV que está habilitado para países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Dominicana, Venezuela, entre otros.

PAÍS CANAL ESPN 2 STREAMING Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) STAR PLUS Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) STAR PLUS Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) STAR PLUS Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) STAR PLUS México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) STAR PLUS Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) STAR PLUS República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) STAR PLUS Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39). STAR PLUS

¿Cómo ver Star Plus EN VIVO por Boston Celtics vs. Dallas Mavericks?

Como bien señalamos, Star Plus es la plataforma de streaming digital que va a pasar la transmisión de Boston Celtics vs. Dallas Mavericks en lo que serán los 7 juegos de estas finales de la NBA 2024. Para adquirir Star Plus debes descargar la aplicación en cualquier dispositivo móvil, TV u ordenador, elegir la opción “suscribirme ahora” y proceder a realizar el pago. En México, el precio de esta suscripción cuesta 219 pesos al mes o un combo anual de 2 mil pesos. De esta forma, podrás vivir todos los juegos de la serie Celtics - Mavericks en la gran final de esta temporada.