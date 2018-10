Aunque Blake Griffin se robó el show en el Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers por NBA en el Little Caesars Arena, Joel Embiid no se quedó atrás. Es que el camerunés fue el máximo anotador de su equipo, con 33 puntos.

Joel Embiid destacó en zona de ataque como en la defensa. Y en el tercer cuarto, la estrella de los Philadelphia 76ers anotó de forma sutil una canasta de dos puntos.

Al minuto 11, Dario Šarić intentó filtrar el balón, pero Blake Griffin apareció para bloquear una jugada de riesgo. Ante eso, Joel Embiid se desmarcó y buscó la asistencia de su compañero de los Philadelphia 76ers.

Sin marca alguna, Joel Embiid anotó de forma sutil el punto 67 para los Philadelphia 76ers. Sin embargo, al final, el partido fue para Detroit Pistons, equipo que ganó 133-132.