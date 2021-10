Aunque aún seguimos en pandemia, los casos por COVID-19 van disminuyendo de a pocos gracias a las vacunas. Sin embargo, el tema sigue dando qué hablar en diferentes personas, quienes hasta ahora rechazan inmunizarse. Un caso conocido es el de Kyrie Irving, estrella de la NBA.

El base de los Brooklyn Nets ha decidido no vacunarse, lo que representa no solo un riesgo para el equipo, sino para toda la NBA, que está a poco de comenzar su nueva temporada. Si bien Irving podía entrenar con sus compañeros e incluso jugar en estados donde no es obligatorio estar inmunizado, no podía hacer en casa, por las disposiciones en Nueva York.

Por ello, Sean Marks, gerente general de los Nets, decidió aparte al jugador del plantel hasta que se vacune. A través de un comunicado, que reveló la periodista Malika Andrews, el mandamás señaló que Irving no podrá en todas las actividades del equipo.

Los Nets aseguran respetan la decisión del jugador de no vacunarse, pero que no permitirán que ninguno de sus miembros tenga dedicación parcial al equipo, sino que exige dedicación completa. El equipo remarca que todos deben remar en la misma dirección.

“Dada la evolución natural de la situación y después de deliberar, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará o entrenará con el equipo hasta que sea un pleno participante. Kyrie ha hecho una elección personal, y nosotros respetamos su derecho individual de elegir. Actualmente la elección restringe su condición de ser miembro del equipo a tiempo completo, y no permitiremos a ningún miembro de nuestro equipo participar con disponibilidad parcial”, señaló Marks.

“Tenemos que seguir fomentando la química como equipo y permanecer fieles a nuestros valores de unidad y sacrificio, establecidos desde hace tiempo. Nuestros objetivos para el campeonato no han cambiado, y para conseguir estos objetivos cada miembro de nuestro equipo debe remar en la misma dirección. Estamos emocionados ante el comienzo de la temporada y esperamos una campaña exitosa que sea el orgullo del distrito de Brooklyn”, concluyó el comunicado.