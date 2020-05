Aunque la eterna pregunta entre los fanáticos sea quién es el mejor, si Michael Jordan o LeBron James, la actual estrella de la NBA tiene otra duda cuando se habla de la leyenda de los Chicago Bulls. Y es que el alero de Los Angeles Lakers se imagina cómo hubiera sido jugar junto a él.

Luego del éxito de ‘The Last Dance', LeBron James fue entrevistado por Uninterrupted, el canal de video de su productora, para hablar sobre el tema. ‘The King’ aseguró que hubiese sido un gran complemento para Michael Jordan en los Chicago Bulls.

“Personalmente, por la forma en que yo juego al baloncesto, donde el equipo es lo primero, creo que mis características funcionarían perfectamente con Mike (...) Es un ‘asesino’, cuando se habla de jugar al baloncesto, anotar de la forma en la que él lo hacía y con mi habilidad para leer el juego y para pasar le irían bien a su forma de jugar", contó LeBron James.

“Conmigo jugando sido otro durante esos años en Chicago (...) Me hubiera encantado jugar con cualquiera de los grandes. Soy un historiador del baloncesto. Pero también habría muerto por poder competir con cada uno de ellos individualmente”, agregó.

Y si bien Michael Jordan fue criticado por su alta competitividad y presión con sus compañeros, James defendió esa idea de juego. "Me encanta cuando un compañero viene y me desafía. He visto eso en Mike y creo que nuestro juego sería una correlación perfecta para tener éxito”, finalizó.

