Firme, seguro y polémico. Así es Michael Jordan y así siempre lo ha sido durante su etapa como jugador profesional en la NBA. Lejos de lo que es el mundo del básquet y el título de Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis, su ‘Majestad’ habló sobre los tiempos de ahora para un basquetbolista, y que quizás él no hubiese sobrevivido a la época actual en donde un profesional no solo debe ser espectacular en el campo, sino también en sus redes sociales.

"Para alguien como yo, y esto es de lo que Tiger Woods, por ejemplo, se ocupa en la actualidad, no sé si podría haber sobrevivido en esta época de Twitter, donde no tienes la privacidad que querrías y en la que algunos comentarios parecen ser muy inocentes y siempre se pueden malinterpretar ", indicó el ex escolta de los Chicago Bulls y Washington Wizards.

A Jordan le disgusta básicamente la falta de privacidad para todos los profesionales y personas celebres. “Quiero que mi vida sea mi vida”. No es una preocupación única de la leyenda de los Bulls. En la NBA también disgusta el uso de las redes sociales. Es una época de mucha tensión y ansiedad para los jugadores. Y creo que es consecuencia directa de las redes sociales".

J.J. Redick, escolta de los Pelicans, ya comentó hace semanas lo que le parecía el uso de las redes sociales. “Es un lugar oscuro. No es un lugar saludable. No es real. Es solo un sitio de ira”.

En tiempos de Jordan, no existían las redes sociales y no todos tenían teléfono celular. Ni siquiera las páginas web eran tan avanzadas en ese entonces. La vida era otra y ya retirado, Michael no se imagina estar jugando en tiempos en donde millones te ‘liquidan’ por fallar un disparo en el último segundo, cuando antes todo quedaba en la privacidad o el estadio.





