¡Lo sufren los Warriors! Kevin Durant se sometió a una cirugía por ruptura del talón de Aquiles de la pierna derecha

Kevin Durant confirmó los peores temores: fue operado de una ruptura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Con ello, el '35' de los Golden State Warriors no podrá jugar lo que queda de las finales de la NBA.

El astro de los Warriors reveló, vía redes sociales, la gravedad de su lesión, dos días después de abandonar en el segundo periodo del Juego 5 en Toronto, cuando reapareció luego de ausentarse un mes debido a una dolencia en la pantorrilla derecha.

Kevin Durant, de 30 años, publicó una foto en Instagram, en la que se muestra a sí mismo en una cama de hospital, y escribió: "Quería actualizarlos a todos: me rompí el (tendón de) Aquiles. La cirugía fue hoy y fue un éxito, dinero fácil".



Sólo 15 minutos antes de que Durant lo hiciera público, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, habló durante un periodo en que estuvo disponible ante la prensa que cubre la Final. Dijo que aún no tenía una actualización formal sobre Durant.



El jugador ha hecho sus propios anuncios antes, como cuando escribió en el sitio de internet de The Players’ Tribune sobre su decisión de dejar Oklahoma City para unirse a Golden State en julio de 2016.



Kerr dijo que todos en el equipo están "devastados". Los Warriors tomaron una decisión "colaborativa" para autorizar a que Durant jugara — con la contribución del propio alero y su representante —, y no tenían idea del riesgo de una lesión seria del tendón de Aquiles por regresar tras un tirón en la pantorrilla, añadió.



"Ahora, ¿volveríamos atrás y empezaríamos otra vez? Correcto", dijo Kerr. “Pero eso es fácil decirlo luego de los resultados. Cuando reunimos toda la información, nuestro sentimiento fue que lo peor que podría suceder sería volver a lesionarse la pantorrilla. Ese fue el consejo y la información que teníamos", recalcó.



"En ese punto, una vez que Kevin recibió la autorización para jugar, se sentía cómodo con eso, nosotros nos sentíamos cómodos con eso. Por lo tanto lo del tendón de Aquiles se presentó como una sacudida. No sé qué más añadir a eso, aparte de que si hubiéramos sabido que esto era una posibilidad, que esto estaba incluso en el ámbito de la posibilidad, no había manera que hubiéramos permitido que volviera", sostuvo Kerr..



Luego del partido del lunes, el gerente general Bob Myers pidió entre lágrimas que, si alguien buscaba a un culpable de la situación, lo responsabilizara a él mismo y no a Durant, el cuerpo médico o los entrenadores de acondicionamiento físico, quienes trabajaron incansablemente para tenerlo de vuelta.



El dos veces Jugador Más Valioso de la Final de la NBA se lesionó en el encuentro que Golden State ganó el lunes por 106-105, lo que obligó a un sexto duelo este jueves en el Oracle Arena. Los Raptors lideran 3-2 la serie al mejor de siete partidos.

FUENTE: AP

Mensaje de Kevin Durant tras cirugía en el talón de Aquiles. (Instagram) Mensaje de Kevin Durant tras cirugía en el talón de Aquiles. (Instagram) NBA

