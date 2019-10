New York Knicks vs. Brooklyn Nets: se enfrentan en partido de la NBA desde el Barclays Center

New York Knicks vs. Brooklyn Nets EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la semana 1 de la NBA en el Barclays Center de Brooklyn este viernes desde las 6:30 p.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto con todas las estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultados que te ofrecemos para que disfrutes al máximo el mejor básquet del mundo.

El primer juego de la temporada regular no fue como New York Knicks ni Brooklyn Nets lo esperaban. Ambos equipos cayeron y ahora se enfrentarán en el Barclays Center de Brooklyn buscando su primera victoria en la NBA.

New York Knicks vs. Brooklyn Nets: horas y canales en el mundo



Perú 6:30 p.m. |

México 6:30 p.m. |

Ecuador 6:30 p.m. |

Colombia 6:30 p.m. |

Bolivia 7:30 p.m. |

Paraguay 7:30 p.m. |

Venezuela 7:30 p.m. |

Argentina 8:30 p.m. |

Brasil 8:30 p.m. |

Chile 8:30 p.m. |

Uruguay 8:30 p.m. |

España 1:30 a.m. |

Brooklyn Nets tuvo una presentación digna contra Minnesota Timberwolves contra el que remontó 12 puntos al término de la primera mitad para forzar el tiempo extra en la que un punto marcó la diferencia a favor los lobos.

Los Knicks, en tanto, no pudieron superar la fortaleza de los san Antonio Spurs contra los que cayeron por 120-11, siendo el tercer set el único en el que los neoyorkinos pudieron ganar.

Pero en este segundo juego de la semana, los equipos de Nueva York reavivarán un clásico de la ciudad en el que los Nets parten con cierto favoritismo, a pesar de algunas ausencias.

Kevin Durant y Wilson Chandler no podrán jugar ante los Knicks, por lo que la gran responsabilidad del juego en favor de los de Brooklyn, recae sobre Kyrie Irving, quien anhela que el "monstruo dormido" despierte esta temporada de la NBA.

No te pierdas este espectacular clásico de la ciudad de Nueva York en la que Brooklyn llega con la ventaja de haber ganado 3 de los últimos cuatro juegos disputados la pasada temporada.

New York Knicks vs. Brooklyn Nets: probables alineaciones



Knicks: Dennis Smith, RJ Barrett, Marcus Morris, Julius Randle, Mitchell Robinson



Nets: Kyrie Irving, Joe Harris, Caris LeVert, Taurean Prince, Jarrett Allen

New York Knicks vs. Brooklyn Nets | Aquí se jugará el partido

