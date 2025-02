El Super Bowl 2025 entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se llevará a cabo el domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Louisiana. El partido comenzará a las 3:30 p.m. PT, 4:30 p.m. MT, 5:30 p.m. CT y 6:30 p.m. ET. La transmisión en vivo estará a cargo de NFL Plus, que ofrece todos los partidos y contenido exclusivo de la NFL. Para ver el juego, asegúrate de tener una suscripción activa a NFL Plus, que puedes obtener a través de su sitio web o la aplicación móvil. Luego, solo ingresa a tu cuenta y selecciona el evento en vivo desde tu celular, tablet u otros dispositivos.

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles por el Super Bowl 2025. (Video: @Chiefs)