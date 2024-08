Nicolás Rodolfo Pacheco Espinosa (29 años) vivió una intensa y emocionante final en tiro modalidad de skeet masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras una destacada actuación en el shoot-off (repechaje), el tirador peruano se ubicó entre los seis mejores competidores del mundo, obteniendo un valioso diploma olímpico para Perú (el cuarto tras Alonso Correa, María Belén Bazo y Evelyn Inga). A pesar de su esfuerzo, nuestro compatriota fue el primer eliminado en la gran definición, cerrando su participación con un meritorio sexto lugar.

Tras la competencia, Nicolás Pacheco compartió sus emociones con el canal oficial del Team Perú, dejando ver la mezcla de orgullo y tristeza que sentía por su desempeño. “Son sentimientos encontrados. La verdad, siento mucho dolor porque me preparé muchísimo para esta competencia. Llegué muy preparado, y el primer objetivo era entrar a la final. Fue dificilísimo, están los mejores del mundo y es un juego olímpico. Lo pude lograr, lo importante es entrar porque empieza de cero”.

“En la final empecé bien, pero un error en un plato que normalmente no fallo en la cuarta ronda me pasó factura. Pasé de estar en una posición clasificatoria a estar en eliminación. En la última ronda, el único que me seguía, el sueco, no me dio un chance. Por más que no hubiera fallado más, ya estaba afuera. Duele muchísimo porque me he preparado toda la vida para esto; es el sueño que siempre he tenido”, agregó.

Un análisis de la final

Nicolás Pacheco detalló lo dura que fue la competencia en la final del skeet masculino. “Estamos acá con los mejores del mundo y la final estuvo muy dura. Normalmente, sobre los primeros 20 te permite fallar un poco más, pero ahora, si vieron la final, empataron prácticamente hasta la última posición. El primer puesto con 58 es altísimo. Duele mucho porque cuesta mucho llegar acá y bueno, que salga el resultado y quedarse por tan poco de lograr la medalla”.

Nicolás Pacheco París 2024 Resultado: final de tiro deportivo skeet masculino Juegos Olímpicos

El mensaje para los peruanos

A pesar de la tristeza por no haber conseguido una medalla, Pacheco no dejó de agradecer a todos los peruanos por su apoyo incondicional: “Agradezco a todo el Perú por el apoyo. Es cierto que hace unos días estoy desconectado en las redes porque estaba más enfocado en la competencia, pero me han llegado sus mensajes de apoyo y eso se siente. La verdad es que sentía una energía increíble en esta competencia y también me duele más por eso, porque sé que hace mucho no se le da una alegría al país de este tipo, hace 32 años si no me equivoco.”

Nicolás Pacheco: reflexiones y miradas al futuro

Nicolás Pacheco también reflexionó sobre el apoyo recibido y los desafíos que enfrentan los deportistas peruanos en comparación con sus competidores internacionales. “Contento porque se ha dado todo, aunque no teníamos la cancha, fue una competencia durísima. El solo hecho de llegar acá ha sido muy difícil. A pesar de que existe más apoyo en nuestro país, comparándonos con los otros que están acá, nos cuesta mucho más. Por eso duele aún más porque ahora tengo que esperar cuatro años más para tener esta oportunidad”, sostuvo.

Nicolás Pacheco llegó a la final de tiro en los Juegos Olímpicos. Foto: Instagram

¿Qué deportistas peruanos clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024?

Kimberly García (atletismo – marcha atlética)

Evelyn Inga (atletismo – marcha atlética)

Mary Luz Andía (atletismo – marcha atlética)

César Rodríguez (atletismo – marcha atlética)

Luis Henry Campos (atletismo – marcha atlética)

Cristhian Pacheco (atletismo – maratón)

Gladys Tejeda (atletismo – maratón)

Thalía Valdivia (atletismo – maratón)

Luz Mery Rojas (atletismo – maratón)

María Luisa Doig (esgrima – espada)

Juan Postigos (judo – 66 kg)

Lucca Mesinas (surf – shortboard)

Sol Aguirre (surf – shortboard)

Alonso Correa (surf – shortboard)

Stefano Peschiera (vela – Ilca 7)

Florencia Chiarella (vela – Ilca 6)

María Belén Bazo (vela – iQFOiL)

Nicolás Pacheco (tiro – skeet)

Daniella Borda (tiro – skeet)

Inés Castillo (bádminton – individual)

María Bramont-Arias (natación – aguas abiertas 10 km)

Mckenna De Bever (natación – 100 m espalda y 200 m combinado)

Joaquín Vargas (natación – 200 y 400 metros estilo libre)

Adriana Sanguineti (remo – W1x)

Valeria Palacios (remo – LW2x)

Alessia Palacios (Remo – LW2x).

Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia, Perú ganó cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam ganó la presea de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no volvió a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas de plata y conseguidas de forma consecutiva. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica, en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet.

La delegación peruana se presentó en París 2024. (Video: ATV)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR