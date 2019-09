¡A domar esas olas! William Pérez será una de nuestras cartas en el Pacasmayo Classic de Windsurf de la IWT

Las aguas de la costa norte de La Libertad vivirán desde hoy la penúltima fecha del Circuito Internacional de Windsurf (IWT, por sus siglas en inglés). Se trata del Pacasmayo Classic, en donde competirán los mejores windsurfistas provenientes de más de 23 países. Entre ellos estarán la francesa cinco veces campeona mundial Sara Hauser, el italiano Federico Morisio -que ganó el torneo peruano en 2017- y nuestra carta nacional William Pérez.

En este torneo, que se disputa desde hace siete años en Perú, los deportistas usan sus tablas y sus velas para surfear las olas y ejecutar piruetas sobre ellas, siempre ayudados por el viento. ¿Y cómo fue que William, de 22 años, llegó a este deporte náutico? Fue gracias al promotor del Pacasmayo Classic Jaime Rojas.

"Yo vivía en Cajamarca, en el caserío Laguna San Nicolás. Y me dedicaba a la pesca artesanal, así ayudaba a mi familia y un día conocí a Jaime Rojas. Él me dejo un equipo de paddle surf, entonces yo empecé a practicarlo en la laguna. Después me invitó a Pacasmayo y allí fue que pude conocer la playa", cuenta William, quien en ese momento tenía 17 años.

El siguiente paso era meterse al mar. Jaime lo convenció para que lo haga. "Acepté y cuando estuve adentro, una ola me tumbó, tuve mucho miedo. Era la primera vez que entraba y no sabía nadar. Y le dije a Jaime: 'No entró más, me voy a mi casa. Agarré mis cosas y me fui a Cajamarca'", narra el joven windsurfista.

Tras ese episodio, Jaime le ofreció trabajar en el hotel que regenta en Pacasmayo. William dijo que sí, era una forma de seguir ayudando a su familia. No sabía que estaba cada vez más cerca al mundo del windsurf. "Jaime me decía que podía usar cualquier tabla y empecé a practicar el paddle surf con unos amigos que había hecho. Remaba arrodillado y cuando estaba al fondo del mar tenía miedo, pensaba que al momento de regresar las olas me iban a botar. Pero fui cogiéndole el ritmo, comencé a dominar las olas y me gustó".

William Pérez. (Foto: IWT) William Pérez. (Foto: IWT)

También practicó paddle race, incluso compitió en torneos nacionales. "Pero no tenía muchas oportunidades de ganar, porque en algunas competiciones no conocía la ruta y hacía lo que me recomendó Jaime: seguir al que estaba primero", dice riendo. "Pero yo quería otro deporte -añade- siempre veía en Pacasmayo que llegaban a hacer windsurf y me preguntaba si algún día yo podría practicarlo, hasta que Jaime me dio la oportunidad de hacerlo".

Gracias al promotor, William tuvo una hora de clases por día. Y después de terminar las sesiones, él seguía practicando con el único de fin de aprender y luego mejorar, ya tenía 18 años. Desde entonces no ha parado y ya lleva 4 años y medio en este deporte.



En su palmarés destacan los logros obtenidos en los últimos cuatro años: en el 2016 y 2017 compitió en la categoría junior en el Pacasmayo Classic y se ubicó segundo en ambos; y en el 2018 campeonó en la categoría amateur. Para este año participará como profesional. "Está un poco difícil, hay muchos windsurfistas que son muy buenos. Tengo que ir tranquilo y a dar la pelea", señaló.



Uno de los rivales que tendrá será el italiano Federico Morisio, quien lleva practicando windsurf desde los ocho años, gracias a su padres que también son amantes de este deporte. El oriundo de Turín ganó en 2017 el Pacasmayo Classic y en el circuito de ese año fue premiado como el windsufista que más había mejorado.

"Este es mi tercer año que vengo a Perú (Lo hizo en 2016 y 2017). Me encanta porque las olas son increíbles, son de calidad mundial. Y vengo a hacer lo mejor que pueda contra los mejores atletas del mundo", dice. Y segundos después añade: "Con William somos amigos, el año pasado lo vi ganar en amateur y ha mejorado muchísimo. Va a ser bonito competir con él, será una gran lucha por el título".

Federico Morisio. (Foto: Adessowind) Federico Morisio. (Foto: Adessowind.com)

El Pacasmayo Classic 2019, organizado por la ONG Global Water Community, el IWT y la Municipalidad de distrito, también contará con charlas sobre el reciclaje y el cuidado de playas durante la semana de competencia. Además, se brindarán talleres gratuitos de la artesanía local.



Por último, Rojas, en un comunicado de prensa, indicó que "William es la prueba tangible que juntos podemos cambiar el destino de la niñez y juventud; por ello solicitó a las autoridades a cuidar nuestras playas y reservas naturales, con ordenanzas y leyes que permitían garantizar su permanencia y no contaminación". Todos están invitado a asistir a este gran evento

Así es el windsurf sobre olas. (Foto y video: Jesús Hurtado)

