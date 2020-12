A pesar de que sea difícil de pronunciar y escribir, los fanáticos de UFC ya tienen grabado el nombre de Khabib Nurmagomedov. El actual campeón ligero -esta vez- superó a otro gran retador, como Dustin Poirier en Abu Dhabi. Y como muchos otros casos, el ruso tuvo que superar varios obstáculos en su vida.

Nacido en la República de Daguestán, el 20 de septiembre de 1988, Khabib Nurmagomedov vivió en uno de los pueblos más afectados por el terrorismo en Rusia. En esa zona, forjó su carácter desde muy niño, gracias a su padre Abdulmanap, un exmilitar de la Unión Soviética. A diferencia de otros niños, Khabib mostró interés en la lucha libre. Esto debido a que su padre entrenaba a jóvenes para que se integran al equipo nacional de dicha disciplina. Sin embargo, su primer reto vendría a la edad de 9 años.

Era 23 de septiembre de 1997, Khabib ya había celebrado su cumpleaños, pero su padre le guardó una sorpresa hasta ese día. Al salir a la calle, se percató que su regalo era un oso, casi de su tamaño. Khabib no tuvo mejor idea que luchar contra el oso. De inmediato, su padre cogió la videograbadora y empezó a filmar el encuentro. "Un niño siempre quiere demostrarle a su padre de lo que es capaz. Lo que vi fue una prueba de carácter", confesó Abdulmanap, años después en una entrevista.

Khabib luchando con un oso. (Captura)

Con 12 años, Khabib empezó a entrenar lucha libre de manera más. Tres años después, su padre le enseñó judo y a los 17 se introdujo en el sambo, considerado deporte nacional en Rusia, el cual toma como base la lucha libre. En el sambo, Khabib se convirtió en doble campeón del mundo. Y con una base que engloba derribos, lances de judo, sumisiones de jiu jitsu, entre otros estilos, el ruso se alistó para dar el salto: ser peleador de artes marciales mixtas.

Khabib Nurmagomedov realizó su debut profesional en MMA el 13 de septiembre de 2008 ante Vusal Bayramov. Su rival no pasó del primer round y con un ‘triangulo’ (llave de sumisión), consiguió su primera victoria.

En menos de un mes, Khabib ya había cosechado cuatro victorias. El 11 de octubre de ese año, Nurmagomedov compitió en un torneo en Moscú, en donde tuvo que pelear tres veces esa noche. De manera sorprendente, ninguno pudo ganarle. Los siguientes tres años la historia no cambió. Khabib se mantuvo invicto, finalizando a 11 de sus 12 rivales. Tras ello, compitió en la ProFC. En un año, Nurmagomedov peleó siete veces, todas las ganó por nocaut técnico o sumisión. Un récord de 16-0 de forma contundente. Khabib ya era conocido en los circuitos regionales de Rusia y Ucrania. El siguiente paso de Nurmagomedov fue atender el llamado de UFC. En 2011, el ‘Águila’, como se le conoce, firmó un contrato por seis peleas en la empresa de Dana White en la categoría ligero.

La primera pelea de Khabib como profesional. (Captura)

Su flamante debut en UFC se dio el 20 de enero de 2012. Khabib Nurmagomedov venció a Kamal Shalorus en el tercer round por la vía de sumisión. Ese mismo año, también peleó contra Gleison Tibau, el 7 de julio, una victoria por decisión unánime. Al año siguiente, derrotó a Thiago Tavares el 19 de enero en el UFC on FX 7. Khabib ganó por nocaut en el primer round. El 25 de mayo, el ruso entró en la historia de la compañía, pues al vencer a Abel Trujillo, logró ser el primer peleador con más derribos en un combate, con 21 de 27 posibles. En su quinta pelea en UFC, el 21 de septiembre de 2013, Khabib derrotó a Pat Healy por decisión unánime. Sin embargo, lo más resaltante fue lo que dijo Dana White tras ver el combate del ruso. “¡Esos derribos! Este chico es impresionante, tenemos grandes ideas con él”, declaró el presidente de la compañía. En diciembre de 2013, Khabib retó a Gilbert Melendez; sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo. Luego se buscó una pelea contra Nate Diaz, pero sin éxito. A pesar de la desilusión, Nurmagomedov encontró rival en Rafael dos Anjos. En el evento UFC on Fox 11, el 19 de abril de 2014, Khabib dominó a Dos Anjos y ganó vía decisión unánime. Con seis victorias y la buena impresión de Dana White, el siguiente paso del ruso, sin duda, era el título. Sin embargo, las lesiones aparecieron y lo marginaron por dos años. Primero, el 27 de septiembre de 2014. Khabib estaba listo para pelear contra Donald Cerrone, pero sufrió un problema en la rodilla.

(Getty Images)

A pesar de que la pelea contra el ‘Vaquero’ Cerrone se postergó para el 23 de mayo de 2015, Khabib volvió a ser retirado de la cartelera al sufrir otra vez una lesión en la rodilla. En medio de ese bajón que sufrió el ruso se creó la rivalidad con Tony Ferguson, contra quien ha tenido cuatro oportunidades para pelear, pero todas han sido canceladas por diversos motivos. La primera fue el 11 de diciembre de 2015; sin embargo, Khabib sufrió otra lesión que lo dejó fuera. El segundo intento fue el 16 de abril de 2016, pero ahora el problema fue de Ferguson, quien se retiró por un problema en sus pulmones. Al año siguiente, el 4 de enero, Nurmagomedov, a poco de la pelea, se retiró por un corte de peso. El cuarto intento se dio el 7 de abril de este año para el UFC 223. Khabib y Tony Ferguson estaban previsto para combatir por el título absoluto de peso ligero, luego de que la compañía se lo despojara a Conor McGregor por no defenderlo durante dos años. Sin embargo, el ‘Cucuy’ sufrió un problema en su rodilla y fue reemplazo por Max Holloway. Desafortunadamente, Holloway tampoco pudo pelear tras la declaración de la Comisión Atlética de Nevada. El ente no permitió que peleé el hawaiano al haber riesgo de un problema con el peso. Cuando parecía que el evento se ‘caía’, UFC nombró a Al Iaquinta como rival de Khabib por el título.

Khabib derrotó a Al Iaquinta pro decisión unánime tras cinco rounds. (Getty Images)

El 7 de abril, el Barclays Center de Nueva York fue escenario del primer título de Khabib en UFC. Luego de dominar todo el combate, los jueces dieron como ganador al ruso por decisión unánime. Su racha de victoria no solo se estiraba a 26 como profesional, sino que sumaba el título que tanto esperó. En su primera defensa, Khabib estuvo cara a cara con el peleador más mediático de todos los tiempos, Conor McGregor. Catalogada como la pelea del año, el ruso demostró su juego de lucha y logró hacerlo rendir con un 'mataleón'. Sin embargo, el resultado quedó atrás luego de la batalla campal que protagonizaron. Khabib se olvidó de la pelea y fue en busca de Dillon Danis, amigo de Conor McGregor. Como era de esperarse, la sanción llegó y fue dura: sanción de nueve meses.

Khabib Nurmagomedov defendió por primera vez el título ligero ante Conor McGregor. (Getty Images)

En el tiempo que estuvo ausente, Dana White se vio obligado a crear un título interino, que fue ganando por Dustin Poirier. El ‘Diamante’ se hizo con el cinturón frente a Max Holloway. Y en el UFC 242 en Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier se vieron las caras. En un combate esperado, el ruso sacó a relucir su lucha y presionó de principio a fin al estadounidense. Ya en el tercer round, y visiblemente cansado, el ‘Diamante’ se rindió con un ‘mataleón’.

El año de su retiro

A inicio del 2020 se confirmó la esperada pelea entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, un duelo que ya se había pactado en el pasado, pero que por distintas lesiones no llegó a concretarse. Se esperaba que ambos pelean en abril, pero con la pandemia los planes no se concretaron.

Una vez más el combate entre ambos no llegaba a darse y parecía ser el último intento de Dana White por programarlos. Khabib Nurmagomedov no pudo volver a Estados Unidos por el ciere de fronteras y se quedó en Rusia con su padre.

A mediados de año, una terrible noticia enlutó al ‘Águila’: su padre y mentor Abdulmanap Nurmagomedov falleció por problemas derivados del coronavirus. El sensible fallecimiento de su progenitor afectó mucho al campeón de peso ligero, quien debía defender su cinturón ante Justin Gaethje, quien tomó el lugar del ruso para vencer a Tony Ferguson.

La pelea fue especial para Khabib en todo sentido: no solo estiró su racha a 29-0 con un ‘mataleón’, también fue la primera y la última que tuvo sin su padre en vida. Luego de derrotar a Gaethje, anunció su retiró tras una promesa que le hizo a su mamá.

“Le dije a mi madre que esta sería mi última pelea. Le dije a UFC que después de esto me ponga como número uno en el ranking libra por libra. Creo que merezco ser el número uno...Este era el sueño de mi padre”, concluyó.

Y aunque Dana White ha revelado que Khabib podría volver para cerrar su récord con 30-0, como lo hubiese querido su padre, aún nada es confirmado. Dependerá del ruso ver si dese volver para estirar su legado y despedirse del octágono en memoria de Abdulmanap Nurmagomedov. De esa forma, el ‘Águila’ podrá volar alto.

Khabib Nurmagomedov venció en el segundo round a Dustin Poirier. (Getty Images)