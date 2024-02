¡Se viene el debut de un participante! La Serie del Caribe 2024 continúa con sus juegos y este viernes 2 de febrero se vivirá la segunda jornada de enfrentamientos. En el primer partido de este día, Panamá vs. Curazao se verán las caras cuando Federales de Chiriqui choquen ante Royal Scorpions (este último descansará en la jornada del sábado). La transmisión de este juego de Panamá vs. Curazao podrás verla a través de ESPN Deportes o ESPN+ en los Estados Unidos desde las 10:30 a.m. (ET). Sigue aquí todos los pormenores y mira el juego minuto a minuto.

Panamá vs. Curazao EN VIVO: mira la transmisión de la Serie del Caribe 2024 (Video: Twitter)