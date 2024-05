Aunque la cara de la marcha atlética nacional hoy en día sea Kimberly García, mérito que se lo tiene bien ganado por lo que ha hecho en los últimos años, detrás de ella también hay otras atletas en esta disciplina que vienen dejando el nombre del Perú en alto. Aún no tienen ese impacto que ha logrado ‘Kimy’, pero están camino a ello. Una de ellas es Evelyn Inga, nuestra segunda carta en esta modalidad del atletismo para París 2024. La joven huancaína de 26 años viene teniendo un buen arranque de calendario con dos medallas de oro y un subcampeonato mundial por equipos.

En lo que va de año, Inga ha ganado dos competencias, en Dudinska y en el Iberoamericano de Brasil; en el Mundial de Marcha Atlética, venía segunda hasta el último kilómetro, pero fue penalizada y terminó cuarta, ya por equipos en esta competencia se llevó el subcampeonato. Sus actuaciones la ubican en el décimo lugar del ranking de esta modalidad en el World Athletics y puede ser la gran sorpresa en el podio de los Juegos Olímpicos. Depor conversó con ella para cómo se siente con este buen momento y sus objetivos hacia París 2024.

Los eventos de Evelyn Inga este año Tiempo Resultado Lugar 43rd Dudinska 50, Dudince 1h27m42s 1° Eslovaquia Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipos 1h29m26s 4° (individual)

2° (en equipos) Turquía Iberoamericano de Atletismo 1h32m46s 1° Brasil

Vienes de ganar el oro en el Iberoamericano de Atletismo en Brasil, ¿cómo te sientes?

Sí, esta competencia fue parte de mi preparación, todo empezó el 16 de marzo, cuando competí en Dudince (Eslovaquia). En Europa, me fue excelente, también gané la medalla de oro, estuve también concentrada para el Mundial de Atletismo que fue el 21 de abril, allí ganamos la medalla de plata por equipos, estuvimos en el podio mundial. Ha sido un logro para la marcha. De ahí, ya la estrategia era estar más tranquilos, tenía que ir a La Coruña, pero hubo un cambio de planes. Tenía que priorizar un poco mi recuperación física, tenía una pequeña molestia en la rodilla, me hice algunas evaluaciones, tuve un tratamiento y la verdad no pensé llegar a Brasil, pero el hecho de estar con la selección nacional me motivó e inspiró mucho. Hicimos la preparación suave, el 1 de mayo empecé a marchar poco a poco y al final ni yo misma me esperaba competir tan bien. La marca que hice refleja que mis condiciones físicas están muy bien, al igual que el tema mental, psicológico, espiritual. Ahora, desde junio me concentro al 100% hasta París.

No venías del todo bien y aún así lograste el oro...

Sí, no llegué tan recuperada como me hubiese gustado. A mí me encanta estar bien, para tener más seguridad, confianza, hacer la prueba, más rápido, esta vez fui como de manera estratégica, con calma, tomándolo como un entrenamiento, eso me dio tranquilidad. También, el hecho que mis compañeras me acompañen en la barra fue otra motivación. Yo quería ratificar que mi técnica estaba bien, porque venía de una sanción en Turquía, entonces no quería quedarme con esa duda y no volver a competir hasta París. Le dije a mi entrenador que sería buena hacer esta competencia, de paso me sentía más segura con los jueces que me están supervisando, me fue bien, no vi ninguna tarjeta , eso me da más confianza para prepararme mejor y llegar bien a los Juegos Olímpicos.

¿Cómo está esa rodilla ahora?

Mejor, de todas maneras, continuamos todavía todo mayo, que faltan dos semanas, con el equipo multidisciplinario, que es el médico, fisio (fisioterapeuta), nutricionista, la psicóloga. Todos ellos me van a apoyar en este proceso, estoy de hecho del 1 al 10, en 8, así que bien. Lo que sucede es que siempre cuando empezamos los entrenamientos más fuertes, eso nos pasa a los deportistas, nos rompemos ciertas fibrillas, mientras no sea lesión, todo está perfecto. Así que para no bajar ese rendimiento no queremos nuevamente que suceda algo parecido; por eso, era la preocupación de estar al 100%. Lo bueno es que todo el equipo me respalda, así que creo que estaré en un 100 % dentro de poco.

A pesar de no estar en tu 100%, ¿el objetivo era la medalla de oro?

Sí, de todas maneras el objetivo era ir por la medalla de oro, porque las otras chicas que están en el nivel que siento que estoy han priorizado viajar a La Coruña la próxima semana, entonces dije “si voy a La Coruña tengo que ir a romper mi récord, porque el circuito y clima se prestan para eso, pero si voy a Brasil debo ganar la medalla de oro”. Pasaron cinco días y no podía marchar después del tratamiento, pensé que había tomado una mala decisión, pero siempre tuve el apoyo de los profesionales, hicieron que me tranquilizara, fui a disfrutar y ganar la medalla de oro, que era el objetivo. Yo siempre digo que a veces Dios me da más de lo que yo espero, así que estoy bien y ahora toca cuidarme.

Vienes de un gran inicio de año, con dos medallas de oro y un subcampeonato por equipos, ¿es tu mejor arranque?

Sí, el mejor, aunque también lo tuve el 2019 cuando fueron los Juegos Panamericanos en nuestro país. Aquella vez, hacía por primera vez los 35 kilómetros, en mi primera competencia hice el récord nacional y al mes viajábamos al Panamericano en los 50 kilómetros, donde fui campeona, fue uno de los años que marcó bastante mi carrera. Los 20 kilómetros es una nivel más exigente, en los 50 era de mucha resistencia, pero había bastante estrategia, pero en cambio en esta todas salen fuertes de principio a fin. En los 20 kilómetros siento es más intenso, antes decía que no me gustaban los 20, pero una vez que sacaron los 35k, el objetivo era clasificar a París en 20k y lo estoy haciendo muy bien desde el año pasado, creo que estoy creciendo a pasos agigantados.

Evelyn Inga competirá en sus primeros Juegos Olímpicos en París. (Foto: Difusión)

A dos meses de París 2024, ¿tienes planificado otra prueba más?

Ya cerramos las competencias oficiales, vamos a tener algunos controles ya más internos entre nosotros, tal vez de 10 kilómetros o 5 mil metros, pero siempre con todo el trabajo multidisciplinario, ya no pensar en competencias ni nada, solo concentrarnos en el entrenamiento. En junio, estaremos por Mollendo, Tacna y Arequipa, variando un poquito la altitud y también hemos optado por irnos a Europa en julio. Toda dedicación al 100% con una inversión fuerte; por eso, tengo el respaldo de Lima Expresa, Asics y agua ‘El Rey’, me siento muy agradecida, porque en algún momento sí he sentido una pequeña frustración, porque las empresas dicen “te apoyamos y dos semanas después no queda nada en concreto”, todo queda en ilusión; el Estado se está poniendo las pilas también, está priorizando a los atletas ya clasificados, pero hubiese sido lindo que nos apoyen un año antes, pero aquí estamos y seguimos demostrando estar en el top del mundo. Mi sueño era solo clasificar a los Juegos Olímpicos, ese era mi sueño, pero nunca pensé estar entre las 10 mejores del mundo y ahora con opción de ir a pelear una medalla en París.

¿Sientes que vas a llegar a tu pico más alto de rendimiento en París 2024?

Sí, de todas maneras, desde que terminó Santiago 2023, el trabajo desde el día siguiente fue París 2024, pero dentro de esos picos altos empezamos con Dudince y llegamos más arriba en Turquía, al Mundial ; hasta ahí la preparación fue excelente, lo demostré, me sentía contenta; por eso, no había necesidad de volver a ratificarlo en La Coruña. Ese era uno de nuestros planes con mi entrenador, porque es como que cargarse mucho, y yo por lo menos todavía no tengo esa madurez y experiencia física de competir cada dos o tres semanas, entonces es mejor cuidarme y llegar en el pico más alto a París. En realidad, mis resultados hablan mucho, vengo por cuarta vez realizando la marca de 1h27m, ya no es casualidad ni una sorpresa, vamos ratificando el nivel y tiempo, y eso nos da la confianza de llegar bien a París.

Que todos los ojos estén puestos en Kimberly García y la carta de medalla en París, ¿sientes que eso te quita presión a ti y a Mary Luz Andía, para ir y dar la sorpresa?

Sí, en realidad, yo por lo menos me siento tranquila, y considero que ‘Kimy’, con tantos años en este deporte y con lo que le pasó en Tokio 2020, creo que también tiene el nivel mental, emocional, psicológico de sobrellevar este nivel de presión ; esperemos que sí, yo la admiro bastante, yo entrené desde los 12 años con ella, así que confiamos en que ella también va a estar en sus mejores condiciones. En cuanto a la presión, claro que yo tengo menos responsabilidad a nivel del Perú, porque eso siempre influye. A mí me pasó en Lima 2019, tenía 20 años y recién había entrado a la categoría, venía de ser campeona panamericana un mes antes y eran las mismas competidoras en los Juegos, y mi familia, los premios que iban a dar y otras cosas me abrumaron, yo era muy chiquilla, ahora tomo con más calma. Ya cumplí 26 años, llevo seis años en la categoría y eso me ha ayudado bastante, pero sí tienes razón, ‘Kimy’ tiene un poquito más de carga, pero ella lleva tres años ratificando ese nivel, entonces creo que está muy bien.

¿Tienes a Kimberly García como modelo a seguir, como una motivación?

Claro que sí. El hecho de que yo misma vi cuando ganó en Oregón, el Mundial, incluso compartimos cuarto, te hace sentir que todo es posible. A pesar de los recursos escasos que hayamos tenido en Huancayo, ‘Kimy’ logró competir con rivales de primer nivel. Yo quiero invertir todo lo posible para ser mejor, ella lo hizo, se arriesgó por completo , cambió muchas cosas, nos ha motivado a nosotras a seguir esos pasos, yo también he optado por cambiar de entrenador, poco a poco seguimos abriendo nuestra mentalidad, conociendo más a fondo el deporte de alto rendimiento, de cómo un deportista debe cuidarse, porque no cualquiera está entre las 10 mejores del mundo, ‘Kimy’ lo ha demostrado, y muchas familias en Huancayo ven a través del deporte una oportunidad laboral y económica. Sé que nosotros nos hemos frustrado mucho por el poco apoyo, pero queremos transformar esa realidad para la nueva generación, los niños y adolescentes que está optando por ser deportistas, la marcha atlética ya es bastante conocida en nuestro país y eso me alegra mucho. Estamos solicitando nuestro programa nacional de marcha para cuidar a toda esa generación.

Ranking mundial de marcha atlética. (World Athletics)

Tenemos una generación importante de marchistas, ¿cómo está la realidad de los que vienen detrás?

En equipo femenino, estamos mejor que países como Ecuador, Brasil y Colombia, que tienen mucha historia en la marcha, en el masculino estamos creciendo, pero en la categoría juvenil por lo menos viene un poco vacío, no hay tanto el nivel como tenía Mary Luz, Kimberly o yo. Consideramos que, si se da ese programa de marcha, la generación que viene se va a formar, no se va a perder, eso es lo que hacen en China, tienen una formación de acuerdo a las edades para no perder sus categorías. Si creamos toda esa generación, Perú en marcha va a estar codo a codo en los campeonatos mundiales, luchando podio, quedando en el top 10 del mundo. Eso es lo que queremos, porque el vóley en el pasado nos dio triunfos, pero ¿qué pasó? Bajó y así hay muchos ejemplos en otros deportes. Por ejemplo, los chicos que vienen a completar el equipo masculino solo compiten aquí, no los llevan a campeonatos internacionales, donde les ayuda a mejorar. En mi caso, ir a La Coruña me ayudó tanto, esperemos que el próximo año ya a los chicos se les incluya, porque este año sí están priorizando ya a los de París. Que mejor si conseguir una medalla olímpica para tener un poco más de voz y ser escuchados en nuestro país.

Como objetivo para París, ¿te planteas la medalla de oro o no importa el color?

Para mí, no importa el color, cualquiera es es bienvenido. De verdad que sí, tampoco puedo pedir tanto, pero vamos a luchar al máximo hasta el final , dando lo mejor, cuidando la técnica que es lo importante y ya he demostrado que físicamente estoy excelente.





