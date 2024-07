La bandera peruana continúa flameando en los distintos escenarios de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este lunes 29 de julio, el ‘Team Perú' sumó su tercer día de competencia con resultados importantes en líneas generales. Cuatro compatriotas tuvieron actividad: las gemelas Alessia y Valeria Palacios en remo scull doble femenino, María Belén Bazo en windsurf de vela y Alonso Correa en el surf, todos ellos representaron con honor a nuestro país. Aquí te contamos cómo les fue en esta nueva jornada de la cita olímpica.

Las gemelas Palacios no pudieron acceder a semifinales

Las hermanas Alessia y Valeria Palacios no pudieron avanzar en el repechaje en la modalidad de doble scull ligero de remo de París 2024 y se despidieron de toda opción de medalla. Las gemelas no lograron su pase a las semifinales al quedar en cuarto lugar de su grupo e irán a la final C para conocer en qué puesto terminarán la competencia.

Solo tres pares avanzaban a la siguiente fase y el tercer puesto se terminó definiendo en los últimos 200 metros, cuando la dupla de Túnez aceleró y sacó de carrera a las gemelas Palacios, quienes consiguieron un tiempo de 7m28s58c. Polonia ocupó el primer lugar (7:16.26), mientras que Austria (7:17.77) y Túnez (7:25.21), fueron sus escoltas.

Resultado de las gemelas Palacios en el día 3 del Team Perú en París 2024. (IPD)

María Belén Bazo con buen arranque

Este día también sirvió para que otra peruana debute en París 2024. María Belén Bazo tuvo sus primeras dos regatas en el inicio del windsurf, clase de vela. En la primera regata, ‘Mabe’ terminó en cuarto lugar; segunda, en la segunda regata, haciendo que se sitúe en la tercera casilla de la tabla general. Si bien estaban programas cinco regatas este día, debido a las condiciones climáticas, solo s corrieron dos.

De esta forma, la velerista de 25 años comenzó de buena manera su participación en Marsella, lugar donde tienen lugar las competencias de vela. Cabe señalar que ‘Mabe’ va por su revancha en los Juegos Olímpicos luego de quedar en el puesto 13 en Tokio 2020, muy cerca del esperado top 10.

Resultado de María Belén Bazo en el día 3 del Team Perú en París 2024. (IPD)

Alonso Correa con diploma olímpico

El primer diploma olímpico, que se le da a los ocho mejores competidores de cada deporte, llegó para Perú en París 2024. Alonso Correa aseguró tal distinción luego de pasar a los cuartos de final del surf masculino y ponerse a una sola ronda de la lucha por las medallas. Tal cual como lo hizo Lucca Mesinas en Tokio 2020, el tablista nacional se metió entre los ocho mejores del evento.

Correa, quien se preparó un mes antes en las playas de Tahiti, venció al sudafricano Jordy Smith en la ronda 3 con un puntaje de 15.00 sobre 12.20 de su rival. Alonso salió agresivo y decidido a tomar riesgos con cada ola y la fórmula le resultó. En apenas dos minutos, tomó dos olas que le dieron un puntaje de 4.83 y 5.33, respectivamente; su oponente respondió con un 5.90 y 0.50.

Correa cogió un gran tubo, puntuó 8.50, sumándole un promedio de 13.83, pero no le bastó, volvió a mejorar en su segunda mejor ola con 6.50, sumando 15.00 en total. “Perú en una ronda más y vamos con todo, a seguir con todo. Agarré varias olas, muy contento y a seguir super motivado. Vamos con todo. Nada más que agradecerles por todo el apoyo, en verdad es gigante. Muchas gracias a todos, son lo máximo y vamos a seguir dándole”, dijo el peruano al Comité Olímpico Peruano.

Resultado de Alonso Correa en el día 3 del Team Perú en París 2024. (IPD)

