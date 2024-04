¡Continúa la serie de los playoffs de la NBA 2024! Philadelphia 76ers vs. New York Knicks EN VIVO se enfrentan en el Juego 4 de los cuartos de final desde la 1:00 p.m. (tiempo del este) este domingo 28 de abril. La serie se ha extendido a 5 juegos luego del triunfo de los Sixers el pasado jueves por 125 a 114 y jugarán su segundo encuentro de local. Un triunfo más de los Sixers igualará la serie 2-2 y extenderá la llave a un sexto enfrentamiento entre ambos. Mira aquí el juego Sixers vs. Knicks vía TNT y sigue el minuto a minuto de este vibrante duelo.

Sixers vs. Knicks EN VIVO - Juego 4: transmisión de los playoffs de NBA 2024 (Video: @Sixers)