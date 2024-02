No cabe duda que el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. No obstante, previo a su inicio, millones de aficionados de la NFL se hacen la siguiente pregunta: ¿quién cantará el himno? Y es que al tratarse de uno de los acotencimientos más importantes del país norteamericano, la organización siempre se encargó de poner a grandes artistas para entonar ‘The Star-Spangled Banner’, por lo que en la siguiente nota te daremos a conocer todos los detalles.

Si bien Usher será el protagonista principal del espectáculo, otra gran artista entonará el himno del país norteamericano. Esta será nada menos que Reba McEntire, popular cantante y miembro del Salón de la Fama de la música country, quien destaca con una gran carrera, merecedora de más de 50 premios.

De esta manera, McEntire se hará presente y deleitará a los miles de asistentes y televidentes en la edición de este 2024. Recordemos que artistas de la talla de Demi Lovato, Pink, Alicia Keys, entre otros, han entonado la letra de ‘The Star-Spangled Banner’ en el evento deportivo de la NFL.

Ojo, la organización del espectáculo deportivo también confirmó que Post Malone será el encargado de cantar la tradicional America the Beautiful, otro de los temas patrios que se entonan antes del himno. Este protocolo forma parte del evento desde el 2009, teniendo a H.E.R., Jhené Aiko y Babyface como los últimos tres artistas que la interpretaron previo a la gran final.

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2024?

La próxima edición del Super Bowl se realizará el domingo 11 de febrero de 2024. Año tras año se cambian las sedes anfitrionas de las finales de la NFL, y para esta edición se ha determinado que se jugará en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas ubicado en Paradise, Nevada.

Es la primera vez que el Allegiant Stadium albergará el partido por el título de la NFL. Si bien al inicio de la temporada los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles eran los grandes favoritos, a ellos se han sumado los Baltimore Ravens y San Francisco 49ers. Veremos qué sucede en los próximos duelos.

¿Cómo será el show de Usher en el intermedio del Super Bowl?

En una entrevista con la revista Vogue, el cantante ofreció un adelanto de su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Las Vegas. El show de Usher promete ser un espectáculo grandioso, sin restricciones de edad, y contará con momentos especiales únicos. “Quiero que aquellos que han formado parte de este viaje sientan que es una celebración para todos nosotros, desde el principio hasta este momento”, añadió el artista.

El compositor y productor musical reveló más detalles sobre su presentación en la final del Super Bowl, indicando que su actuación será un tributo al género R&B. “Esta noche fue seleccionada específicamente en mi mente para que el R&B ocupe el escenario principal... No solo música R&B, sino también interpretación de R&B, conexión de R&B, espíritu de R&B”, afirmó Usher. Asimismo, agregó que el cantante Post Malone estará a cargo de la emblemática canción “America the Beautiful”.

Aunque aún no se ha confirmado qué éxitos musicales interpretará el artista, es plausible anticipar que al menos se incluirán 5 canciones en su presentación:

“Yeah”

“Somebody to Love”

“DJ Got Us Fallin’ in Love”

“U Got It Bad”

“OMG”





