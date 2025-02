El Super Bowl 2025 no solo es el evento deportivo más esperado del año, sino también el escenario de uno de los espectáculos musicales más icónicos del planeta. Con millones de espectadores alrededor del mundo, el show de medio tiempo del partido entre Eagles vs. Chiefs es un momento cargado de expectativa, sorpresas y actuaciones inolvidables. Mientras la cuenta regresiva avanza, la gran pregunta se instala en la mente de los fanáticos: ¿quién o quiénes se adueñarán del escenario este año? Los rumores están a la orden del día, las especulaciones crecen y la emoción está en su punto más alto. ¿Será una estrella consagrada, un inesperado regreso o una combinación explosiva de talentos? La respuesta se conoce desde hace mucho, y promete no dejar a nadie indiferente.

El rapero Kendrick Lamar, el artista de hiphop más popular del momento por su ácida rivalidad con Drake, será protagonista del Súper Bowl LIX con su espectáculo del entretiempo, en un partido para el que FOX está vendiendo sus espacios publicitarios a ocho millones de dólares por cada 30 segundos.

Poco se sabe sobre cómo será el espectáculo que tiene preparado Kendrick Lamar, aunque todo el mundo espera que la pieza central sea ‘Not Like Us’, que con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify, habría sido clave para que el rapero angelino sea elegido para tomar el relevo de Usher en la edición pasada.

Kendrick Lamar dijo que no perderá su esencia de contar historias en el medio tiempo del Super Bowl LIX, aunque no aseguró si interpretará su éxito 'Not Like Us' (Foto: Getty Images).

El espectáculo del entretiempo dura entre doce y catorce minutos y se espera que Lamar también cante temas de su nuevo álbum GMX como ‘squabble up’ y ‘tv off’. Además, la cantante SZA también actuará en el ‘halftime show’ como invitada del rapero, con el que comparte canciones como ‘luther’, ‘gloria’ o ‘30 for 30′.

Algunos rumores -probablemente infundados- apuntan a que Taylor Swift podría dar la sorpresa como segunda invitada del rapero angelino, pues estará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, animando a su novio, Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, y comparte el tema ‘Bad Blood’ con Lamar.

¿Qué dijo Lamar sobre su presentación?

“Mi narrativa. Siempre he sido abierto a la narración de historias en mi catálogo desde que inicié. Sin importar el escenario siempre he tenido esa pasión. La pasión que tengo ahora sigue siendo la misma que tenía cuando empecé, eso me trajo hasta aquí”, dijo el rapero más popular del momento.

“Me gusta hacer que la gente escuche, pero también que vea y piense un poco. Conozco a los individuos más malos y agresivos, pero no pueden expresarse como quieren, así que recurren a otras cosas, pero yo tengo las herramientas necesarias para comunicarlo de manera efectiva”, afirmó.

El interprete de éxitos como ‘King Kunta’, ‘Bad Blood’, ‘Euphoria’, entre otros, reconoció que el principal reto para mantener esa narrativa de la que habla el próximo domingo serán los trece minutos efectivos que durará su espectáculo, una vez que termine la primera parte del partido entre los Eagles vs. Chiefs.

“Es un poco salvaje, pero permitirá saber en qué punto estoy desde mi perspectiva de cómo pienso sobre mi catálogo. Quiero estar encerrado en cómo me siento y la energía que tengo ahora. Deseo que esa energía llegue a la gente que está en el estadio y a los que están frente al televisor”, concluyó Lamar.

¿A qué hora ver el show de medio tiempo?

En cuanto al show de medio tiempo del Super Bowl 2025 respecta, con Kendrick Lamar como artista principal y SZA como invitada, se espera que este comience alrededor de las 8:00 pm - 8:30 pm (hora del Este, en Estados Unidos), aunque realmente todo dependerá de la duración de la primera mitad del Eagles vs. Chiefs.

México – 7:00 p.m. - 7:30 p.m.

– 7:00 p.m. - 7:30 p.m. Colombia, Ecuador, Perú – 8:00 p.m. - 8:30 p.m.

– 8:00 p.m. - 8:30 p.m. Bolivia, Venezuela – 9:00 p.m. - 9:30 p.m.

– 9:00 p.m. - 9:30 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay – 10:00 p.m. - 10:30 p.m.

¿En dónde ver el show de medio tiempo?

El show de medio tiempo es uno de los momentos más esperados del Super Bowl, así que consulta con tu proveedor local para asegurarte de no perdértelo.

Estados Unidos : FOX, Telemundo, FOX Deportes (TV) | NFL+, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, FOX Sports App (Streaming) .

: FOX, Telemundo, FOX Deportes | NFL+, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, FOX Sports App . México : Canal 5, Azteca 7, ESPN, FOX Sports (TV) | Disney+, ViX Premium, FOX Sports Premium, NFL Game Pass International (Streaming) .

: Canal 5, Azteca 7, ESPN, FOX Sports | Disney+, ViX Premium, FOX Sports Premium, NFL Game Pass International . América Latina: ESPN, FOX Sports (TV) | Disney+, NFL Game Pass International (Streaming).

¿A qué hora empieza el Super Bowl 2025?

El Super Bowl 2025 se llevará a cabo este domingo 9 de febrero, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. El partido entre los Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs está programado para iniciar a las 6:30 de la tarde (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En el caso de Bolivia, Paraguay y Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el encuentro arrancará a las 8:30 de la noche.

México – 5:30 p.m.

Estados Unidos (ET) – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

¿En qué canal transmiten el Super Bowl?

El Super Bowl 2025 se transmitirá en diferentes canales y plataformas según el país. En Estados Unidos, el partido entre Eagles vs. Chiefs estará disponible en FOX, Telemundo y FOX Deportes por televisión, mientras que en streaming podrá verse en NFL+, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV y la aplicación de FOX Sports.

En México, el evento será televisado por Canal 5, Azteca 7, ESPN y FOX Sports, con opciones de streaming en Disney+, ViX Premium, FOX Sports Premium y NFL Game Pass International. Para Perú y el resto de América Latina, la transmisión estará a cargo de ESPN y FOX Sports en televisión, mientras que Disney+ y NFL Game Pass International ofrecerán la opción de verlo en línea.

Dicho lo anterior, ten en cuenta que la disponibilidad de canales y plataformas puede variar de acuerdo al país en el que te encuentres para ver el Eagles vs. Chiefs. Por ello, te recomendamos verificar con tu proveedor de televisión local o servicio de streaming para confirmar las opciones disponibles en tu región.