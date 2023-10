La vida de Catalina Zariquiey es notablemente distinta a la de otras chicas de su edad. Mientras que la mayoría de las adolescentes de 14 años pasan varias horas en las aulas de clases y se enfocan en los eventos de entretenimiento para el fin de semana, ‘Cata’ dedica la mayor parte de su tiempo al entrenamiento. Ella toma sus clases de colegio de forma virtual, sustituyendo los bulliciosos recreos por las tranquilas olas y la serenidad que le brinda el mar. Ha decidido que el surf sea algo más que un simple pasatiempo. Actualmente, está convencida de que desea convertirse en una profesional en este deporte y para lograrlo, su rutina diaria debe tomar un rumbo diferente, un desafío que asume con gran madurez y responsabilidad.

A diferencia de otros surfistas nacionales, Catalina vive en Máncora, lo que la obliga a desplazarse más de 1200 kilómetros para entrenar en las playas del sur chico. En esta ocasión, eligió San Bartolo como su lugar de entrenamiento de cara a los torneos que tiene programados para los últimos meses de 2023. En este balneario, Catalina recibió a Depor para una entrevista en la que compartió detalles sobre sus comienzos en el surf, cómo gestiona su vida diaria entre los estudios y las olas, y también se tomó el tiempo para hablar sobre el talento que se encuentra en las costas de Mancora.

¿Cómo te vienes preparando para lo que resta del año?

Bueno, estoy enfocada en un entrenamiento riguroso con mi coach Gabriela Aramburu. Me estoy preparando para el Mundial ISA, así que estoy entrenando con el equipo nacional bajo la dirección de Carlos Mario Zapata. Actualmente, estamos entrenando tres veces a la semana. Además de surfear, también realizo entrenamientos físicos Laine Díaz, igualmente. Mi día suele comenzar temprano en la mañana y termina con otra sesión de surf por la tarde. Mi principal enfoque en este momento es mi preparación para el Mundial ISA que se llevará a cabo en Brasil.

Torneos en los que competirá Catalina entre octubre y diciembre

Fechas Torneo Sede 5 - 8 de Octubre Hang Loose Surf Attack Itamambuca, Brasil 2 - 5 de Noviembre Alas Latin Pro Guatemala 9 - 12 de Noviembre Alas Latin Pro 6 estrellas El Salvador 24 noviembre - 3 de Diciembre Mundial Junior ISA Rio de Janeiro, Brasil

¿De qué manera logras mantener este intenso ritmo de entrenamiento y, al mismo tiempo, cumplir con tus responsabilidades escolares?

Por suerte hago homeschool en el Liceo Naval, lo que me permite tener mis propios horarios y poder organizarme para entrenar y estudiar. No tengo horarios fijos, así que puedo hacer las tareas escolares cuando tengo tiempo libre. Esto me ayuda mucho a equilibrar el surf y mis deberes escolares.

Siendo de Máncora, también tendrás que organizarte para venir a entrenar a Lima...

Por lo general, me traslado a Lima para entrenar. Aquí es donde tengo a mis entrenadores y donde puedo encontrar una mayor variedad de olas. Así que, cuando estoy en Máncora, aprovecho para disfrutar de las buenas olas en casa, pero para estar en un buen ritmo de entrenamiento constante, tengo que venir a Lima.

¿Entrenar en Lima implica tener más tipos de olas y la oportunidad de competir y entrenar con otros surfistas de alto nivel?

Sí. Aquí en Lima, hay más tipos de olas, con izquierdas y derechas, mientras que en Máncora principalmente tengo izquierdas. También, cuento con mis entrenadores aquí. La mayoría de las competencias son en Lima y muchas de las chicas con las que compito viven aquí.

¿Qué se siente al ser la representante de Máncora no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente?

Se siente realmente muy lindo. Máncora fue la primera playa donde surfeé, es mi lugar especial y es hermoso. Me encanta representar a Máncora y todo lo que significa.

Hablas con mucho cariño de Máncora, donde empezaste a practicar surf. ¿Cómo comenzó este amor por este deporte?

Todo esto en realidad empezó en mi familia. Mi papá es un gran amante del surf y solía vivir en Máncora hace muchos años. Además, cuando iba al colegio, en lugar de tener educación física normal, teníamos clases de surf en la playa por las mañanas. Como teníamos la playa justo enfrente, eso hizo que me interesara mucho más por el surf y me ayudó mucho a seguir practicándolo.

Catalina Zariquiey se consagró campeona del Alas Latinoamérica Costa Rica 2023. en las categorías sub 14 y sub 18. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

A tus 14 años, parece que has decidido dedicarte al surf de manera profesional, ¿verdad?

Sí, definitivamente, quiero seguir surfeando y ver hasta dónde puedo llegar en este deporte.

¿Cómo gestionas tus viajes a torneos internacionales y tus entrenamientos?

Mi principal auspiciador es la empresa de energía Hunt Oil. Han sido de gran ayuda este año; sin ellos, no podría llevar a cabo todo lo que estoy haciendo: los viajes, los campeonatos. Ellos me han brindado un apoyo fundamental desde mis inicios.

¿Sientes que has tenido que renunciar a experiencias típicas de la adolescencia debido a tus responsabilidades deportivas? ¿Crees que el sacrificio vale la pena?

Sí, definitivamente. A veces salgo con mis amigos y todo eso, pero mis entrenamientos son mi prioridad. Creo que al final, vale la pena porque el surf es lo que realmente me apasiona y lo que quiero hacer.

¿En qué momento decidiste que deseabas hacer del surf una carrera profesional y no solo una afición?

Esto pasó cuando empecé a competir. Me encanta competir, es lo que más disfruto del surf. Me gusta la adrenalina, los nervios, cómo se siente competir. Desde entonces, no he querido dejar de hacerlo, y me di cuenta de que quería ser surfista.

Palmarés de Catalina Zariquiey

Año Categoría Título 2018, 2019 y 2021 Sub-10, sub-12 y sub-16 Campeona Nacional 2019 Sub-10 Campeona Circuito Brasileiro Femenino (Brasil) 2020 Sub-12 Campeona Sudamericana (Colombia) 2021 Sub-14 y sub-18 Tercer Lugar WSL Pro Junior 2021 Punta Rocas (Perú) 2022 Sub-14 y sub-16 Campeona Sudamericana (Argentina) 2022 Sub-16 y Open Campeona Latin Fest 2022 (Guatemala) 2023 Sub-14 y sub-18 Campeona Alas Latinoamérica 2023 (Costa Rica)

¿Sientes miedo cuando te enfrentas a las olas en el mar?

Tengo miedo cuando las olas son grandes, sobre todo para mí. Pero con la experiencia que he acumulado, he aprendido a enfrentarlo. Aún existe miedo, pero no tanto como antes.

¿A quién admiras a nivel nacional?

Desde que era pequeña, siempre he admirado mucho a Sofía Mulanovich. Siempre ha sido una referente para mí. Me encanta cómo surfea, y tuve la oportunidad de encontrármela en Máncora, donde solía correr olas junto a ella.

¿Qué opinas sobre el surf en Máncora y crees que falta apoyo para que los surfistas locales puedan competir y entrenar en Lima?

Pienso que en Máncora hay mucho talento, pero hace falta más apoyo para que puedan viajar y venir a Lima a entrenar y competir. Hay niños con un gran potencial, solo necesitan ese respaldo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.