Red Bull Can You Make It? La competencia mundial que reta a equipos de tres personas a cruzar Europa en siete días para llegar a su destino, Berlín, utilizando únicamente latas de Red Bull como moneda de cambio, ya empezó. El equipo peruano, que ganó su lugar con un video de postulación, tuvo como punto de partida Budapest.

El grupo conformado por Ignacio Arciniega, Roberto Robles y Ian Leigh, se unieron a otros equipos internacionales en una emocionante partida desde cinco puntos estratégicos en Europa, como: Ámsterdam, Barcelona, Budapest, Copenhague y Milán. Cada uno entregó su dinero, tarjetas de crédito y celulares, disponiendo de sólo una semana para llegar a Berlín.

Asimismo, el influencer Hugo García los acompaña para documentar cómo se vive esta experiencia única. Además, él va liderando su propio equipo, compuesto por Joel Rondón Pujols, conocido como Frooby, un creador de contenido de República Dominicana; y Pablo Villagrán de Guatemala. Quienes participan en la competencia Red Bull Can You Make It?, siguiendo la misma dinámica.

A lo largo del viaje, los equipos tendrán que visitar puntos de control en varias ciudades europeas donde enfrentarán “Desafíos de Punto de Control”, que pueden incluir desde aventuras con atletas de Red Bull hasta inmersiones en experiencias culturales locales. También habrá “Desafíos de Aventura”, que se podrán realizar en cualquier momento y lugar, fomentando la creatividad y el disfrute con los compañeros de equipo y los intercambios que realicen.

Las puntuaciones se basarán en los Desafíos de Puntos de Control y los Desafíos de Aventura, así como en cuánto compartan sus logros a través de las redes sociales. Los ganadores del evento se determinarán por la cantidad de puntos que consigan a lo largo de su viaje, no por quién sea el primero en cruzar la línea de meta.

Para más información, y seguir a los integrantes que llevan en alto la bandera blanquirroja, búscalos en redes sociales como @RedBullPeru o en web como Redbull.com





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR