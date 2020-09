Saida Salcedo junto a Sol Romaní y Andrea Almarza nos dieron la medalla de bronce en Karate, en la modalidad de Kata, por equipo, en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, en uno de los momentos inolvidables de nuestra vida deportiva. Hoy Saida, que pertenece al Programa de Apoyo al Deportista del IPD, ha regresado a los entrenamientos presenciales en la VIDENA para recuperar los trabajos que realizaba en casa vía zoom.

“Estoy entrenando en la Videna ya desde hace dos meses, nos realizan las pruebas rápidas cada 14 días y en todas he salido negativo. Entrenamos lunes y viernes y los demás días es por la plataforma Zoom. He llevado bastante bien los entrenamientos durante la cuarentena y después”, indica Saida.

Nuestra medallista nos cuenta también que “estoy muy bien de salud y no tengo ninguna lesión. Hasta el momento sólo han confirmado un campeonato del circuito mundial que será en Moscú del 10 al 12 de diciembre de este año. Para poder ir dependerá del presupuesto que destine la Federación a través del IPD. No tenemos campeonatos virtuales ni demostraciones”.

La karateca nacional nos señala además que “de manera profesional tenemos una academia de karate (Bushikan) junto a John Trebejo y Oliver Del castillo, el cual hemos mantenido las clases de manera virtual. Cada vez son más las personas que se están preocupando por su salud y mantener su estado físico de esta forma”.

Saida, para finalizar, nos comenta sus rutinas diarias: “Durante la mañana entreno y me organizo en mis actividades del día, por las tardes enseño en mi academia, colegios y nidos (taller de karate), cuando tengo un poco más de tiempo entreno por las tardes también. Mis días más libres son los domingos, donde me distraigo un poco viendo películas y series. No he tenido mucho contacto con mi familia, pero si a través de mensajes y llamadas hemos conversado”.

