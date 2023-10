La novena jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 culminó de forma impecable para el Team Perú, luego de que la atleta Luz Mery Rojas subiera al podio con la medalla de oro en los 10,000 metros planos. Con esta presea, nuestros compatriotas registran siete preseas doradas, ubicándose así en el séptimo puesto del medallero. No obstante, no todo es es alegría y menos para aquellos deportistas que tuvieron que luchar para llegar hasta esta instancia.

En su momento, Cristhian Pacheco sostuvo -en RPP- que “hablar de mi federación es una pérdida de tiempo”, incluso, a su llegada a Lima, luego de conseguir la medalla de oro en maratón masculina afirmó que “no había nadie (recibiéndome) solo tomé mi taxi y fui al hotel”. Esta vez, fue la atleta huancaína quien alzó la voz y denunció la falta de apoyo.

“Como atleta yo me siento abandonada por las autoridades. Uno tiene que ver la manera cómo sobresalir, porque a nosotros nos apasiona, nos gusta representar a nuestro país y dar todo nuestro esfuerzo. Hay personas que apuestan por nosotros, pero de las autoridades no se ve nada, sabiendo que estamos trayendo medallas”, manifestó en diálogo con RPP.

Asimismo, dio a conocer que solicitó al Gobierno Regional de Junín la renovación del estadio de Huancayo y el CAR (Centro de Alto Rendimiento), en pro de los demás atletas de la región. “Detrás de nosotros hay un equipo de trabajo y que realizamos, mañana y tarde. Tienen que apostar por nosotros, darnos ese apoyo de contar con una infraestructura nueva”, indicó.

Pese a la molestia, no dudó en afirmar que ahora se enfocará en su siguiente reto. “Este año ha sido mi mejor año en toda mi vida deportiva y esto recién está empezando, porque se vienen muchas cosas más, como los Juegos Olímpicos en París”, sostuvo.

Lunes inolvidable

Luz Mery Rojas ganó su primer oro panamericano, tras superar a la mexicana Laura Galván (la favorita) y a la estadounidense Ednat Kurgat tras 33m12s99c. Así como ella, otros deportistas en otras disciplinas sumaron más medallas para Perú. ‘Piccolo’ Clemente (longboard), Mafer Reyes (longboard) y Lucca Mesinas (SUP) se subieron a lo más alto del podio.

Miguel Tudela logró un meritorio tercer puesto, mientras que en la modalidad SUP Surf, Vania Torres obtuvo también el bronce. En Stand Up Paddle Race (SUP Race), Itzel Delgado se quedó con la de plata, con un tiempo de 13m25s2c. Mientras que el judo peruano obtuvo una presea de bronce gracias a Camila Figueroa, quien venció a la ecuatoriana Vanessa Chala en la categoría -78 kilos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR