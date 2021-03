La Federacion Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) declaró infundado el pedido realizado por Sofía Mulanovich para asistir al Mundial ISA 2021 de El Salvador, otorgándole un plazo extraordinario de dos días para inscribirse en el pre selectivo de dicho torneo.

A través de una extensa carta de 18 páginas, el organismo respondió a la surfista nacional y argumentó por qué no puede acceder directamente a la competición, a pesar de su consagración en los ISA World Surfing Games 2019.

La Fenta argumentó que la coronación de Mulanovich en 2019 no otorga clasificación directa al siguiente Mundial en América.

‘Sofi’ había denunciado públicamente que la Federación le había quitado el cupo directo para estar en El Salvador.

“Es algo muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial de El Salvador que será en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA en donde salí campeona (...) La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación”, explicó mediante Instagram.

Lucca Mesinas y Daniella Rosas sí están clasificados sin participar en el pre selectivo tras conseguir medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Al no ser parte de la clasificación directa, Sofía Mulanovich tendrá que pelear por tener uno de los dos cupos que quedan por tomar en la categoría femenina. Sol Aguirre, Vania Torres, Kalea Gervasi, Alesia Moro y Arena Rodríguez son las otras deportistas nacionales que competirán.

“Ha transcurrido más de un año desde el resultado deportivo de Sofía Mulanovich al día de hoy y, en ese sentido, las condiciones al año 2019 y lo que se esperaba para las Olimpiadas del 2020 son o podrían ser distintas”, aclaró la Fenta.