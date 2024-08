¡Una salida que se hizo esperar! Cerca de dos horas después de la hora programada, Stefano Peschiera salió entre aplausos del aeoropuerto internacional Jorge Chavez con el elemento que todos esperaban ver: la medalla olímpical. El velerista nacional hizo vibrar a todo el país logrando la presea de bronce en París 2024, rompiendo así la sequía de 32 años sin podios olímpicos (desde la plata de Juan Giha en Barcelona 1992). Cinco días después del histórico logro, el velerista peruano ya está en casa.

En medio de una gran expectativa, público en general y prensa deportiva, el velerista nacional salió del aeropuerto mostrando la medalla de bronce por todo lo alto. Peschiera saludó a todos los que acudieron a su encuentro y se reencontró con sus seres queridos. Tras ese momento, el abanderado de la delegación nacional en la clausura de los Juegos Olímpicos brindó unas breves declaraciones.

“Estoy muy orgulloso de haberlo logrado, es un honor representar al Perú siempre, esta medalla es para todos y que la disfrutemos, que en el futuro vengan más, esto no es el final. Esto es histórico para el país, el cariño de la gente hacia sus compatriotas. La verdad es que no estamos acostumbrados a este recibimiento en nuestro deporte, la medalla olímpica lo amerita. Estoy entusiasmado de ir a abrazar a todos. La medalla se la debo a mi abuelo al 100%, a mi familia también, a mi equipo técnico, a mis auspiciadores que me apoyaron en las buenas y en las malas y al Gobierno”, dijo Peschiera a su salida.

Stefano Peschiera llegó a Lima tras conseguir medalla de bronce. (Video: Gianina Gonzáles / Depor)

“Desde chico sí soñé con una medalla olímpica. A medida que fui creciendo, me di cuenta de lo difícil que es lograrlo. Es un grupo muy selecto de personas que consigue una medalla; por más preparado que estés, a veces no se da, pero esta vez, se me dio”, agregó Stefano. Por otro lado, comentó que tiene las horas contadas en la capital, pues debe seguir con su calendario post Juegos Olímpicos.

“Me quedo alrededor de 24 horas, porque justo para bajar la presión de los Juegos me puse en un evento con el que estoy comprometido”, comentó. Asimismo, manifestó que se tomará un tiempo para evaluar si hará el nuevo ciclo olímpico para Los Ángeles 2028. “Vamos a ver pensarlo un poquito y luego darles la noticia”, afirmó.

Cabe señalar que además de Stefano Peschiera, María Belén Bazo tambíen llegó al país junto al medallista nacional. Su compañera de vela, en la modalidad de windsurf, sacó otro histórico resultado con un cuarto lugar y un diploma olímpico para el país y su deporte. Ambos fueron los abanderados del ‘Team Perú' en la ceremonia de clausura de París 2024.

Del mismo modo, dentro del equipo que pisó suelo limeño, tambíen arribó Alonso Correa, cuarto lugar en surf. ‘Foncho’ fue otro de los deporistas peruanos más destacados de los Juegos Olímpicos al meterse al último día de competencias en Tahiti, en donde terminó quedándose muy cerca del bronce en un resultado histórico para la tabla nacional.

Así ganó Stefano Peschiera la medalla de bronce

El peruano Stefano Peschiera consiguió este miércoles una medalla de bronce en la categoría Dinghy de la vela olímpica durante los Juegos de París 2024, ;En la prueba realizada en Marsella, el australiano Matt Wearn se adjudicó el oro, consolidando su dominio tras su victoria en Tokio 2020, mientras que la medalla de plata fue para el chipriota Pavlos Kontides. El velerista limeño, de 29 años, se destacó al lograr la primera medalla en vela para Perú y la quinta en toda la historia olímpica del país.

“Histórico, Perú vuelve a un podio olímpico tras 32 años gracias Stefano Peschiera. ¡Grítalo Perú! Stefano Peschiera, velerista del Programa París 2024 del IPD, conquistó el en los Juegos Olímpicos tras finalizar tercero de la general de dinghy masculino”, fue el mensaje del IPD tras la destacada actuación de Stefano Peschiera en París 2024.

Hasta el momento, las medallas olímpicas peruanas se han obtenido en diversas disciplinas: tres en tiro, incluyendo el oro de Edwin Vásquez en Londres 1948; y las platas de Francisco Boza en Los Ángeles 1984 y Juan Giha en Barcelona 1992; y una en voleibol femenino: presea de plata en Seúl 1988. El logro de Peschiera en París 2024 añade un nuevo capítulo a la historia olímpica del Perú y destaca el talento del deporte nacional.





