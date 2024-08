Si bien el último miércoles todos disfrutamos con la medalla de bronce que consiguió Stefano Peschiera –la primera del ‘Team Perú’ después de 32 años de sequía–, todavía queda el sabor amargo de lo que pasó con Alonso Correa, quien el último lunes cayó ante el brasileño Gabriel Medina y se quedó a nada del tercer puesto en surf masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien la puntuación final puso por debajo a nuestro compatriota, durante la competencia hubo un hecho que generó mucha polémica y ha vuelto a tomar fuerza a raíz de la medida que busca tomar Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA).

Como se recuerda, Medina se colgó la medalla de bronce con un sólido 15.54, superando el 12.43 que consiguió Correa. No obstante, en el desarrollo del heat sucedió una situación que no pasó desapercibida: cuando faltaban 16 minutos para finalizar, el peruano hizo unas señas de reclamo ante los jueces, manifestando que debía tener la prioridad para tomar una de las olas ya que había llegado primero. Pese a que las reglas están estipuladas, esta decisión depende siempre de los encargados de brindar los puntajes.

Hablar de la prioridad en el surf nos lleva a una de las primeras normas establecidas en cada competencia, con la finalidad de tener un mejor desarrollo de la misma. Esta sirve como un método de evitar accidentes o malentendidos y se brinda a quien está cerca del pico más alto que dará pie a la realización de movimientos con una ola. Por esta razón, dos deportistas no suelen ir a la disputa de una ola en simultáneo. Para Alonso Correa, su rival no estaba más adelante en la remada previa, por lo que le correspondía tomar una ola que finalmente fue de Gabriel Medina, la cual terminó dándole uno de los mayores puntajes del heat.

En ese sentido, Jaime Gensollen, presidente del FENTA, conversó con Ovación y reveló que presentarán un reclamo formal al COI, con la esperanza de revertir la derrota de ‘Loncho’ y así pueda ganar la medalla de bronce en París 2024. Según señaló el directivo, cuentan con las pruebas suficientes para acreditar que Medina tuvo una ventaja a partir de un error en el heat por el tercer puesto.

“Fue evidente el robo que nos hizo el juez de prioridad. Luego de correr los dos una ola y retornando al punto donde se forma nuevamente la ola, los dos reman, pero el que llega primero tiene la primera prioridad para tomar la ola que viene a continuación, justo esa ola la tomó Gabriel Medina. Sin embargo quien llegó primero fue Alonso Correa, por lo que tenía él la prioridad”, señaló.

Richard Navarrete, uno de los vocales del FENTA, dio a conocer las bases de este reclamo. “Habrá una reunión del comando técnico que ha estado presente en los Juegos Olímpicos. En este caso Gabriel Medina ejecuta y es donde saca más de siete puntos, cuando dicha ola le correspondía a Alonso Correa. Ayer recién llegaron los técnicos del viaje, vamos a evaluar con la parte legal, ya que buscamos presentar el reclamo lo antes posible, queremos que se rectifiquen con lo que se dio”, puntualizó.

¿Qué dijo Alonso Correa sobre lo sucedido?

Horas después de perder el heat por la medalla de bronce, Alonso Correa conversó con el Comité Olímpico Peruano (COP) y masticó su molestia al sentir que la decisión de los jueces fue injusta. “Los dos terminamos en las piedras y yo pude salir antes de ahí. Llego antes que él y le terminaron dándole la prioridad, lo que fue muy raro. Él había agarrado la ola después de mí y si llegas parecido, debería ser al que agarra la ola primero. Eso cambió mucho el heat, un detalle que no me gustó y así quedó. Después me tocó esperar una mejor ola que no llegó a entrar”, contó.

A pesar de que el equipo de ‘Loncho’ reclamó al instante y trató de cambiar la medida tomada a favor de Gabriel Medina, las autoridades se mantuvieron firmes y la historia tuvo un desenlace que dejó a nuestro compatriota con las manos vacías. “Así fue y no pudimos hacer nada, hicimos nuestro reclamo y no nos aceptaron nada. Igual la luchamos, di una buena batalla. De hecho, súper motivador haber estado en el agua con el tres veces campeón mundial. Me sentía listo para ganarle y empezamos el heat muy bien”, apuntó.

Más allá de los lamentos, Correa agradeció a los peruanos que se dieron cita en las playas de Teahupo’o y lo alentaron en todo momento, además de los que desde el Perú siguieron su participación con la ilusión de que el ‘Team Perú’ sumara una medalla. “Gracias a todos los peruanos que apoyaron y han estado pendientes. Me motivaron un montón, dándome toda la energía. Lo di todo. En este deporte dependemos del mar y faltó un poquito de oportunidades, pero no es excusa. Al final, orgulloso por lo que hice, me quedo con eso”, sentenció.

