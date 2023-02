Se viene una presentación histórica. Sin lugar a dudas, el Super Bowl es uno de los eventos más esperados en todo Estados Unidos pues esta gran final de la National Football League (NFL) paraliza a los norteamericanos que son amantes del fútbol americano. Sin embargo, en este evento no solo se juega el partido, que en esta ocasión será un versus entre los Eagles vs. los Chiefs, sino que durante el mediotiempo, un artista de talla mundial sube al escenario para realizar su mejor performance. Este año no será la excepción y aquí te contamos todos los detalles de lo que será la gran final.

Para este año, la NFL anunció la presencia de la chica de Barbados, Rihanna, quien prepara un espectáculo sin igual para su próxima puesta en escena en la gran final del Super Bowl 2023. Durante su presentación, no faltarán los exitazos de Rihanna como Umbrella, Diamonds, We found love, Work, Love on the brain, entre otros.

¿Dónde será el Super Bowl 2023 y cuánto cuesta un boleto?

Este año, el Super Bowl 2023 se celebrará en el estadio State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, Arizona. Este enorme estadio estará repleto de los miles de aficionados que llegarán para alentar a sus equipos y disfrutar del gran espectáculo musical.

Las entradas se pueden comprar en la página web oficial de Ticketmaster y su precio está por los US$3.500 dólares aproximadamente. Con este ticket puedes ver el encuentro entre los dos finalistas así como la puesta en escena.

¿Qué artistas se han presentado en las finales del Super Bowl?

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022)

The Weekend (2021)

Shakira y JLo (2020)

Maroon 5 (2019)

Justin Timberlake (2018)

Lady Gaga (2017)

Coldplay (2016)

Katy Perry (2015)

Bruno Mars (2014)

Beyoncé (2013)

Los mejores shows de mediotiempo según Billboard

La empresa musical Billboard lanzó un ranking de cuáles han sido los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl hasta el momento. En la lista, destacan la puesta en escena y la calidad de espectáculo que han brindado los artistas que por ahí han pasado.

Cabe señalar que los espectáculos que se brindan en el Super Bowl son colgados luego en el canal oficial de YouTube. Es ahí donde los fanáticos repiten una y otra vez la actuación de sus artistas favoritos.

Este es el ranking de Billboard sobre los mejores shows de mediotiempo:

1. Prince (2007)

2. U2 (2002)

3. Dr. Dre & Friends (2022)

4. Madonna (2012)

5. Bruce Springsteen y The E Steet Band (2009)

6. Beyoncé (2013)

7. The Rolling Stones (2006)

8. Lady Gaga (2017)

9. Paul McCartney (2005)

10. Michael Jackson (1993)

11. Katy Perry (2015)

12. Janet Jackson y Justin Timberlake (2004)

13. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016)