Desde octubre del año pasado, los seguidores de la NFL ya eran conscientes del gran show que se venía para el Super Bowl 2022, donde Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals se enfrentarán este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium. Eminem, Mary J. Blinge, Kendrick Lamar, Dr.Dre y Snoop Dogg actuarán juntos durante el medio tiempo del evento deportivo, siendo uno de los shows más esperados en los últimos años por los amantes del Rap y Hip Hop. Entérate de todos los detalles en la siguiente nota.

Durante el Super Bowl jugado entre Kansas City y Tampa Bay, celebrado en 2021, según datos brindados por Satista, un aproximado de 10 millones de personas en México se conectaron a la transmisión, lo que sugiere que al menos 8%, de la población mexicana estuvo atento al evento de medio tiempo, el cual es considerado como uno de los, magno eventos más celebrados y vistos por los amantes del deportes y televidente comunes.

Desde su primeras presentaciones, el show del medio tiempo ha generado diversas expectativas, las cuales incrementan cada año. Ante ello, se ha dado a conocer que durante el Super Bowl LVI se presentarás a varios de los mejores exponentes del Rap y el Hip Hop.

Un show inclusivo

La edición de este año tendrá como invitados para el espectáculo de medio tiempo a Eminem, Mary J. Blinge, Kendrick Lamar, Dr.Dre y Snoop Dogg, siendo durante la presentación de estos grandes de la música, que la inclusión hará historia en este popular evento.

Hace algunas semanas se adelantó que el evento tendrá diversas sorpresas, por lo que una de ellas será la presentación de dos raperos de ASL, Warren Snipe y Sean Forbes, participando durante la interpretación de los temas del evento, para que así, la audiencia con discapacidad auditiva, pueda disfrutar de una mejor experiencia el show.

La música rap para sordos (mejor conocida como Dip-Hop), se ha vuelto tendencia en redes sociales desde hace un par de año, ya que dentro de las plataformas digitales se han popularizado videos en los que los intérpretes de ASL, son los protagonistas, gracias a sus presentaciones en festivales y eventos de música alrededor del mundo.

¿Quién fue el encargado del show de medio tiempo en el año 2021?

The Weeknd, el artista canadiense que fue en el 2021 la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, estuvo junto a Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantaron el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretó “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl en Tampa.

¿A qué hora ver el Super Bowl 2022?

Perú: 6:30 p.m. / ESPN 2

6:30 p.m. / ESPN 2 México: 7:30 p.m. / Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports

Ecuador: 6:30 p.m. / ESPN 2

6:30 p.m. / ESPN 2 Venezuela : 7:30 p.m. / ESPN 2

7:30 p.m. / ESPN 2 Paraguay: 8:30 p.m. / ESPN 2

8:30 p.m. / ESPN 2 Brasil : 8:30 p.m. / ESPN

8:30 p.m. / ESPN Estados Unidos: 6:30 p.m. (Miami) / CBS, ESPN Deportes

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Superbowl?

La Superbowl LVI 2022 tendrá los precios más altos de la historia, con las entradas más baratas par acudir al Sofi Stadiumpara ver la final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals con un precio superior a los 5.000 dólares, en la zona más alejada del terreno de juego, mientras que la más cara estaría muy cerca de los 20.000 dólares , aunque es muy posible que sigan subiendo con el paso de las horas.