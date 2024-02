El torneo, organizado por RDV Surf, contará con las categorias Open QS y Pro Juniors (Juniors QS), lo que significará que dicho ‘QS’ fomará parte del calendario Qualifying Series de nuestra región, siendo la penúltima fecha de la temporada 2023/24 de la WSL Sudámerica. El puntaje que otorgará este tour a los campeones será de mil puntos, los cuales serán claves para escalar en el ranking regional previo al cierre en Brasil (en marzo con un ‘QS’ de 3 mil puntos). Mientras que el premio monetario para los ganadores será de 10 mil dólares.

Si bien nuestros surfers peruanos están lejos de los puestos que clasifican directo a los Challengers Series 2024 (el escalón previo al Tour Mundial), cada uno irá con diferente objetivo. Son siete los hombres que obtendrán un boleto directo a la segunda división del surf (más un ‘wild card’) y tres mujeres (más un ‘wild card’) a final de temporada. El panorama dice que el surfista peruano más cerca de los siete primeros en la clasificación es Alonso Correa, en el puesto 17, con 2630 puntos, a casi 4 mil puntos del líder brasileño Ian Gouveia.

Mientras que en la rama femenina, Arena Rodríguez y Melanie Giunta se mantienen en posición expectante con su sexto y séptimo puesto, respectivamente. Ambas están a 4 mil puntos de la brasileña Taina Hinckel. En tanto, Daniella Rosas (25°) y Sol Aguirre (26°) dependen de un buen resultado en la playa Señoritas para seguir con chances en la última fecha, en busca de la clasificación. Por su parte, Lucca Mesinas, quien el año pasado estuvo en los Challengers Series, afrontará este torneo como un preparatorio para el ISA World Surfing Games en Puerto Rico, a finales de febrero; en cambio, Miguel Tudela, campeón regional del año pasado, no podrá estar por lesión y se guardará para el Mundial.

Hablan los protagonistas

Depor estuvo en la conferencia de prensa del Billabong Señoritas Open Pro y pudo conversar con los distintos protagonistas. Lucca Mesinas, quien el año pasado compitió en los Challengers Series, buscará comenzar de la mejor manera su 2024. “El evento va a ser muy divertido, muy importante para todos los peruanos, porque todos comienzan su año. Me encanta competir siempre en casa y acá hay muy buenas olas. No compito muy seguido aquí, entonces lo importante de tener eventos grandes en nuestro país es importante. Este evento servirá para agarrar ritmo, se viene el Mundial ISA ahora a finales de febrero, así que es perfecto para comenzar y estar listo para el Mundial, los Challengers Series y los Juegos Olímpicos”, expresó.

Del mismo modo, Sol Aguirre intentará llegar hasta las instancias finales de la competencia para seguir soñando con conseguir la clasificación a los próximos Challengers Series. “Es muy importante que hagan eventos acá, darnos la oportunidad de pelear, porque obviamente Brasil es potencia y Perú ahora lo es, darnos estos eventos en nuestra casa que nos permiten cierta ventaja, por así decirlo. Voy a dar todo de mí para llevarme la copa. El objetivo principal es clasificar a los Juegos Olímpicos”, sostuvo la surfista de 20 años.

Otra protagonista que tiene mejor panorama es Arena Rodríguez. La surfista nacional se ubica sexta del ranking sudamericano, por lo que necesita un buen resultado en Señoritas y no perder el rumbo en Brasil para sellar su clasificación. “Estoy tratando de ir sin presión al evento, pero yo sé que debo tener un buen resultado aquí y en el próximo evento que va a haber en Brasil. Yo diría que probablemente sería una final o ganar el evento para obtener las mayores chances, y de hecho me ayudará bastante para llegar a los Challengers de manera directa. Ganar aquí o llegar a la final sería mucha motivación para Brasil. Ahora, el mar en Punta Hermosa está chiquito, pero a partir de mañana va a comenzar a crecer y con el correr de los días irá mejorando, va a haber buenas olas y buen show de surf”, declaró.

Por último, Miguel Tudela, campeón sudamericano de la pasada campaña, iba a ser otra de las figuras de la competencia, pero por una lesión no podrá meterse al mar de Punta Hermosa y estará apoyando al resto de la delegación. “Me hubiese gustado estar en este evento, donde soy local, pero así son las cosas, vengo arrastrando una lesión en la rodilla hace bastante tiempo. Me recuperé después de Chile y hace una semana tuve un tropiezo ahí en los preselectivos, aunque felizmente no es nada muy grave. La idea es cuidarnos e intentar llegar al 100% a Puerto Rico (Mundial ISA). De no lograr un ‘wild card’ para los Challengers Series y no clasificar a París, la idea sería operarme la rodilla, pero dependerá de los resultados de los próximos eventos”, dijo.

