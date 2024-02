Los íntimos no jugaron su mejor partido de manera colectiva y tampoco apareció la cuota de individual que muchas veces puede salvar un resultado. La pizarra de Restrepo falló y sumado a esos errores, y algunos cambios que no entraron en partido, llegó la expulsión infantil de Jiovany Ramos y la roja a Franco Saravia al ser último hombre. Con todos esos condicionantes, Alianza Lima tuvo mucho ‘corazón’ para seguir buscándolo el empate, que llegó por medio de Hernán Barcos para luego ser anulado por una muy fina posición adelantada.





Bajo nivel como líbero

Para muchos hinchas blanquiazules, Aldair Fuentes no debía ser quien comande la línea de tres defensiva. La lesión de Renzo Garcés en plena pretemporada, le abrió las puertas al zaguero para meterse dentro del ‘11′, sumado a que era del agrado de Alejandro Restrepo por su altura y juego aéreo tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, en el clásico, estuvo involucrado en la acción de Andy Polo en el gol.

Fuentes no cerró bien su zona ante la proyección de Polo y pudo hacer algo más para taparlo o evitar que remate al primer palo de Saravia. Con los pies tampoco estuvo fino y prueba de su bajo rendimiento, Restrepo lo cambió en el descanso por Renzo Garcés. El DT entendió que no estaba cumpliendo las expectativas y se vio obligado a poner al excentral de Vallejo, que jugó con protector dado su reciente lesión al rostro.

Se pasó de revoluciones

Fácilmente, la poca o mucha confianza que Jiovany Ramos pudo haberse ganado del técnico y de la hinchada la borró tras el clásico. El defensa panameño perjudicó crucialmente a su equipo al pasarse de revoluciones y cometer una falta infantil para ganarse la expulsión. A los 66′, cuando Alianza volvía a sentirse cómodo con el balón buscando la igualdad, el centroamericano fue a disputar un balón con Calcaterra, la pelota terminó saliendo y en el piso pateó al ‘10′ crema.

La pelota estaba debajo del cuerpo de Calcaterra y Ramos ‘pecó' revulsivo y le metió una patada al volante merengue. Diego Haro vio la jugada y le sacó la roja. Si con 11 le costaba llegar a Alianza, con uno menos la tarea se le dificultó. Ya sobre el final, Franco Saravia también fue expulsado, pero su acción fue diferente: chocó a José Rivera para evitar que el gane en velocidad en un mano a mano fuera del área.

Tarjeta roja a Jiovany Ramos en el Alianza Lima vs. Universitario. (Video: Liga 1 MAX)

No aparecieron los que debían

El clásico también generó gran expectativa entre los refuerzos, quienes por primera vez jugaban un Alianza vs. Universitario. Las miradas estaban puestas en ellos, sobre todo en los de media cancha para arriba; sin embargo, no aparecieron. Sebastián Rodríguez, quien debía ser el encargado de elaborar las jugadas de peligro, no pisó mucho el área y le costó filtrar algún pase. ‘Bigote’ no estuvo claro, pedía el balón muy atrás, pero sin concretar nada, salvo aproximaciones.

Pero no fue el único del que se esperaba más y no apareció. Catriel Cabellos era otro de los señalados para romper líneas. Venía mostrando sus credenciales en las dos primeras fechas, pero en el clásico estuvo desaparecido, la marca lo absorbió y fue cambiado tras el descanso. Por otro lado, Jhamir D’Arrigo tampoco explotó: en los primeros minutos mostró su desequilibrio, dándole problemas a Polo, pero poco a poco se fue diluyendo y por el contrario fue él quien se complicó con el ‘24′.

Los cambios no funcionaron

Si la fórmula no estaba dentro del campo, Restrepo miró su banca y confió en lo que tenía. No obstante, el resultado no cambió. Si bien Gabriel Costa entró bien creando ocasiones de gol y siendo más peligroso detrás de Barcos y Waterman, el resto de variantes no ayudaron. Con la expulsión de Ramos, todo se condicionó.

Restrepo pudo haber acertado en el ingreso de Costa, que no lo hizo mal, pero Franco Zanelatto no pudo seguir el nivel que dejó D’Arrigo, quien luego de los idas y vueltas por banda terminó extenuado, y con un hombre menos se vio obligado a mover su pizarra. Dejó la línea de tres y bosquejó un 4-1-4-1, con Ricky Lagos por Serna y Marco Huamán por Rodríguez. Ninguno de los dos llegó a meterse en partido.

Ni la suerte acompañó

Más allá del papel que juega Hernán Barcos en el equipo, de cómo se recuesta y busca el pase, no tuvo su mejor actuación, le costó el ritmo del partido. Pero pese a todo eso, se las ingenió para inquietar a Britos, quien estuvo atento respondiendo en su arco. Sobre el final, el ‘Pirata’ hizo estallar el Nacional con un remate cruzado que venció al ‘1′ crema, pero que el VAR determinó posición adelantada luego de revisar las imágenes y encontrar un offside milimétrico del delantero.

Pero la la suerte tampoco acompañó en las jugadas reglamentarias. Cecilio Waterman también buscó por su lado la igualdad, intentó un remate que Britos mandó al córner. Y en una pelota parada, el arquero uruguayo salió en falso, la pelota se quedó ahí y ‘Aquaman’ pudo tener el 1-1, pero mandó la pelota arriba, cuando no había nadie bajo el arco. El panameño debía empujarla, pero terminó elevando el pie.

Cecilio Waterman falló el 1-1 de Alianza Lima sobre Universitario. (Video: L1 MAX)









