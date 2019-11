Con su tabla y su remo, la deportista peruana Giannisa Vecco conquistó el título de Stand Up Paddle Race en el Circuito del Aloha Spirit. Lo logró en la modalidad de carrera técnica, luego de tres fechas disputadas en Brasil.

“Vine a darlo todo. Eran dos carreras. Una larga y una corta. El sábado en la carrera larga, a los dos kilómetros, me sentí mal. Me retiré con el dolor de mi corazón. Y el domingo me enfoqué en ganar. Hubo mucho viento, no estoy acostumbrada a esas condiciones, pero no me desconcentré. Me fui bien y estoy feliz por haber ganado este primer lugar”, le dijo Giannisa al IPD.

En la primera fecha, en Ilhabela, Sao Paulo, nuestra representante nacional se ubicó en el sexto lugar con un tiempo de 19m42s387c. Y en la segunda, llevada a cabo en Brasilia, llegó en cuarta posición, al cronometrar 15m56s.

Estos resultados le permitieron posicionarse en la tercera casilla del ranking general. Así, llegó a Río de Janeiro, en la última fecha realizada el fin de semana, y pudo ganar la carrera con un tiempo de 15m48s928c, coronándose campeona del circuito.

